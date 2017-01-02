Японцы стоят в огромных очередях за "мешками счастья"

Одна из новогодних традиций, которая уже много лет соблюдается в Японии, — поступление в продажу специальных "мешков счастья" (яп. "фукубукуро") в первые рабочие дни наступившего года. Это запечатанный пакет или коробка, содержимое которого известно только продавцу, по сути, покупателю достается кот в мешке.

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Покупатель может лишь выбрать категорию товара. Счастливчику может попасться "главный приз". К примеру, один из универмагов сообщил, что спрятал в одном из выставленных на продажу "мешков счастья" бриллиант стоимость около 200 млн иен (около $1,7 млн). В надежде заполучить заветный подарок некоторые покупатели занимали очередь с раннего утра 1 января, а в одном из магазинов начала продаж ожидали фантастические 20 тысяч покупателей, передает ТАСС.

Все продавцы должны соблюдать правило: стоимость того, что внутри мешка, должна быть больше той цены, которую за фукубукуро отдал покупатель.

С Новым годом жителей Японии традиционно поздравил император Акихито. Около 100 тысяч человек пришли в понедельник к императорскому дворцу, чтобы лично услышать его речь.

Ранее сообщалось, что в течение дня император в сопровождении семьи, принцев и принцесс пять раз появился перед собравшимися у дворца. Он пожелал своим подданным и всем людям мирного, спокойного года.

"С Новым годом! Я искренне рад, что могу праздновать этот день с вами. Пусть этот год пройдет спокойно и с умиротворением. В начале года я молюсь о мире и покое нашей страны и людей всего мира", — сказал Акихито.

Кстати, число собравшихся у дворца стало вторым по величине за 29 лет нахождения императора у власти. Это объясняют тем, что нынешнее его поздравление могло стать последним. Летом прошлого года монарх дал понять, что хотел бы удалиться от дел и передать престол наследнику.

В начале этого года парламент будет рассматривать возможность передачи трона самой древней в мире династии при жизни действующего монарха. Если вопрос будет решен в течение года, то трон займет старший сын императора наследный принц Нарухито. Таким образом не исключено, что следующее новогоднее поздравление прозвучит из уст нового монарха.

Тем временем многокилометровые пробки собираются сейчас практически на всех крупных автомобильных магистралях в Японии из-за того, что жители массово возвращаются в крупные города после новогодних праздников. По прогнозу информационного центра дорожного движения Японии, уже к пяти часам вечера (11:00 мск) на всех подъездах к Токио появятся заторы протяженностью свыше 50 км.

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