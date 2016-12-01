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Источник Правда.Ру

Хирург: Своим законопроектом Милонов защищает врачей

Общество

Законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний и введении штрафа до 150 тысяч рублей за неисполнение этой нормы подготовил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Фото: REX

По мнению парламентария, разрешение врачебной комиссии на операцию может быть дано только в случае врожденных патологий или психического расстройства, которое не удается вылечить.

В законопроекте Милонова упоминается и транссексуализм, который все еще включен в перечень психических расстройств Международной классификации болезней. Депутат соглашается с необходимостью операций для этой категории людей, но только если их состояние действительно подтверждено диагнозом.

Идею поддержали в медицинском сообществе: врачи отмечают, что операция по смене пола сокращает продолжительность жизни.

Законотворческую инициативу Виталия Милонова по просьбе Pravda.Ru прокомментировал заведующий отделением андрологии и урологии Клиники профессора Калинченко Евгений Греков.

— Ваше отношение к инициативе депутата Милонова?

— Я не совсем понимаю, почему этот законопроект вызвал столько шума. Там же написано: наказывать врачей, которые без медицинских показаний проводят оперативное вмешательство. То есть в дело в том, что подобные операции нельзя проводить без заключения экспертной комиссии. Но и до этого никто не делал без заключений операции. Хотя пациенты, конечно, пытались как-то заинтересовать врачей, чтобы их прооперировали без соответствующих показаний.

Но мы никогда и не делаем такие операции без заключения психиатра, без поставленного диагноза, без решения врачебной комиссии. Ведь такая операция необратима.

Таким образом получается, что Милонов в какой-то мере пытается защитить врачей. Ведь если хирург по незнанию пойдет навстречу пациенту — а пациенты у нас сейчас пошли очень непростые — и прооперирует его, то потом этот пациент спокойно может подать на врача в суд.

А потом доктор будет пожизненно выплачивать деньги бывшему пациенту за удаление либо яичек, либо полового члена, либо за проведенную мастэктомию. Вот и все. То есть еще раз всех Милонов предупредил — не надо идти на поводу у пациента.

— Насколько это сложная процедура для пациента, чтобы собрать все документы? Кто входит в комиссию, принимающую окончательное решение об операции?

— Пациент должен наблюдаться у эндокринолога и у психиатра. В комиссию, которая принимает решение о необходимости операции и, соответственно, смене документов, должны входить психиатр, эндокринолог, терапевт, хирург. И при этом пациент уже должен быть на терапии половыми гормонами.

То есть, пациент, который уже осуществляет первичный переход на терапию половыми гормонами, осматривается специалистами, которые определяют, как он переносит новое состояние в эмоциональном и физическом плане.

— А если в ходе гормональной терапии пациент понял, что совершил ошибку, все можно повернуть вспять?

— Да, конечно. При гормональной терапии все обратимо. Пациент должен не меньше двух месяцев получать гормональную терапию, и два года наблюдаться в психдиспансере с периодической госпитализацией. Но сейчас идут разговоры, что с госпитализацией дело прекращают, он просто будет наблюдаться у психиатра, эндокринолога, и далее уже пациенту будет собрана комиссия с решением вопроса, что у него не шизофрения, и о постановке диагноза "Транссексуализм" для дальнейшей коррекции пола при помощи операции.

— В РФ операции по смене пола проводят только частные клиники? Или государственные тоже?

— Нет, государственные тоже проводят подобные операции, но квотами это не оплачивается.

— То есть это исключительно платная операция?

Да, довольно-таки сложно выбить квоту на это, потому что это относится к пластической хирургии в какой-то мере, ведь всем нужна и красота.

— Сколько стоит операция по смене пола?

— Операция по полному переходу в другой пол в Европе стоит 20 тысяч евро, у нас чуть дешевле. Но в Европе юридически все это немножко побыстрее происходит, чем у нас. Ну и, все-таки, у них набор инструментов немного получше. У меня коллеги Сокольщик, Адамян этим занимаются, все замечательные хирурги. А сама операция идет очень долго — до 12 часов.

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Темы операция законопроект Евгений Греков
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