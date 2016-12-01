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В Госдуме комитет по культуре хочет ужесточить наказание за вандализм

Общество

В Комитете Госдумы по культуре считают, что необходимо ужесточить уголовное и административное законодательство за вандализм. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме комитет по культуре хочет ужесточить наказание за ванд
Фото: АР

По словам председателя комитета, режиссера Станислава Говорухина, также является недопустимым со стороны гражданских активистов, общественных деятелей в борьбе "якобы" за нравственность преступать правовые нормы и нормы морали, зарабатывая публичную известность. "При этом они призывают строить правовое государство и говорят о важности соблюдения закона" — сказал парламентарий.

Станислав Говорухин отметил, что решение проблем культурного воспитания, нравственности и образования молодого поколения являются приоритетами для президента РФ. 1 декабря в послании к Федеральному собранию Владимир Путин затронул такую важную тему как взаимная ответственность деятелей культуры и гражданского общества.

"Мы часто можем слышать от деятелей культуры, что не надо государству вмешиваться в регулирование культуры. Говорят о цензуре (которой, кстати, нет). Но государство обязано предписывать правила поведения, которые необходимо соблюдать, и культура тут не отличается от любой другой области. Так, например, был принят закон против мата в СМИ, в кино, в литературе, были приняты так называемые возрастные маркеры для произведений искусства и так далее", — сказал Говорухин.

Напомним, в октябре неизвестные в Орле поглумились над недавно установленным памятником Ивану Грозному. На голову царю надели мешок, а на шее коня повесили табличку с красной надписью: "Духота-то какая, темнота". Фотография была опубликована в сообществе "Типичный Орел" во "ВКонтакте".

Памятник открыли 14 октября 2016 года. Тогда вокруг личности Ивана грозного и его роли в истории разгорелись нешуточные споры. 24 октября красноярский художник Владислав Гультеев установил на берегу реки Кан "альтернативный памятник" Ивану Грозному в виде окровавленного кола. Автор назвал свою акцию реакцией на появление монумента в Орле.

Ранее власти Санкт-Петербурга сняли со здания Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны РФ памятную табличку финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Многие петербуржцы считали недопустимым размещение подобной памятной доски в Петербурге. Уже не раз плита подвергалась надругательству, её обливали кислотой и забрызгивали алой краской. В октябре на барельефе появились следы от пуль.

Летом ряд СМИ Кемеровской области распространили видео, появившееся в Сети, на котором неизвестные жарят сосиски на Вечном огне. Звуковым рядом на запись наложен гимн России, а затем слова "Сосиски, где мои сосиски?". Полиция установила личности подростков. Ими оказались 17-летний подросток, обучающийся в коррекционной школе, и его 14-летний друг. Поступок они объяснили тем, что хотели с помощью провокационного ролика раскрутить свой блог в Сети.

﻿В 2014 году хулиганы в Москве покрасили звезду и вывесили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИТАР-ТАСС."Подозреваемый в правонарушении задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", — сказал источник. Жилой дом на Котельнической набережной в Москве — одно из высотных зданий, построено в устье Яузы в 19383-1952 годы. В доме 26 этажей, его высота 176 метров.

﻿Ранее в Екатеринбурге неизвестные ночью облили синей краской памятник первому президенту России Борису Ельцину. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области установлено, что вандалы орудовали в промежутке от 3-х до 8-ми часов утра, так как дежурные наряды, проезжавшие до этого времени, ничего подозрительного не заметили. К монументу оперативно прибыли специалисты по благоустройству и залили обелиск реагентом, а затем смыли краску.

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