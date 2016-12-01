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Источник Правда.Ру

ЧМ-2018 на четверть увеличит турпоток в Россию

Общество

Министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.

ЧМ-2018 на четверть увеличит турпоток в Россию
Фото: АР

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Эксперты отмечают, что количество туристов в тот город, который принял то или иное мероприятие, на следующий год увеличивается на 15-25%. Так что будем ориентироваться на увеличение в 25% на следующий год, по крайней мере, в Санкт-Петербург", — сообщила 1 декабря на встрече с журналистами в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

По словам замглавы Федерального агентства по туризму Сергея Корнеева, главный бренд в туризме, связанный с чемпионатом мира — "Приезжайте до футбола, приезжайте на футбол, приезжайте после футбола".

Корнеев рассказал, что на Россию могут выйти такие туристы, которые раньше нашей страной не интересовались, но интересовались футболом.

"Это средний класс, средний возраст — самые выгодные туристы. Многие туристы, которые ничего не слышали о России, узнают через футбол, что у нас есть 11 современных городов с гостиничной и транспортной инфраструктурой, которые готовы принимать массовые турпотоки и вовремя футбола, и до, и после футбола", — пояснил он, отметив, что появился альянс гостеприимных городов как образ.

Замглавы Ростуризма добавил, что совместно с офисами Visit Russia разработана новую программа "Четыре туристские столицы России", связанная с Кубком конфедераций, которая будет работать не только в тех странах, которые играют в Кубке конфедераций, но и в других.

Отметим, ранее генеральный директор российского оргкомитета проведения чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин заявил, что на подготовку и проведение мероприятия, которое пройдет в 2018 году, потратят более 10 миллиардов рублей.

"Это не только стадионы, воздушные терминалы — половина уже готовы. Это огромная работа. Мы не запаздываем, все будет сделано в срок. ФИФА требует провести на каждом стадионе три матча при полной загрузке до турнира — это будет сделано", — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самыми крупными проектами являются объекты транспортной инфраструктуры. "Что касается спортивной части, то три стадиона фактически готовы, два основных на 80 тысяч — в Санкт-Петербурге и "Лужники" — строятся. Есть еще 7 стадионов — к декабрю будут, как запланировано. Строительство идет полным ходом", — добавил Сорокин.

Самый дешевый гостиничный номер во время Чемпионата мира по футболу 2018 года обойдется болельщику в 2,4 тысячи рублей в сутки. Самый дорогой — в 700 тысяч рублей. Цены утверждены правительством РФ и опубликованы.

Как сообщил Pravda. Ru вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников, "максимальная стоимость гостиничного обслуживания рассчитывалась с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории субъекта федерации в 2015 году и других факторов". Среди этих факторов прогноз инфляции, а также коэффициент повышения спроса на гостиничные услуги в период чемпионата".

Самым дорогим городом во время Чемпионата мира по футболу 2018 года станет Санкт-Петербург. Номер высшей категории в гостинице "пять звезд" здесь будет стоить до 700 тысяч рублей в сутки. Цена самого дешевого номера — 4,6 тысячи рублей в сутки. Это практически в два раза дороже аналогичных гостиничных номеров в Калининградской, Самарской и Ростовской областях. В Москве цена на гостиничные номера будет варьироваться от 3480 рублей до 650 тысяч рублей.

Сергей Колесников пояснил Pravda. Ru, что в случае с чемпионатом мира обычное разделение гостинц "по звездам" не применимо. В данном случае работает другой закон. Он предписывает, что все гостиницы, работающие в местах проведения чемпионата мира, должны быть классифицированы. Предприятия, не прошедшие классификацию, не смогут работать.

Распоряжение правительства о ценах является обязательным. Те гостиницы, которые не будут его выполнять, будут закрыты. "Такой опыт, — напомнил эксперт, — был во время Олимпиады в Сочи". Сергей Колесников также отметил, что административное регулирование цен — случай исключительный и связано это с соблюдением условий, утвержденных в заявочной книге. Она создается для проведения олимпийских игр и чемпионата мира. В книге регламентирован огромный перечень вопросов: от инфраструктуры до состояния дорог и парковок. В то же время даже на крупнейших международных мероприятиях: саммите АТЭС, БРИКС, ШОС, — подобное регулирование не применяется. Гостиницы сами вправе устанавливать цены.

Касаясь размещения гостей, Сергей Колесников отметил, что работает обычная схема. Человек принимает решение и бронирует место. Однако ряд гостиниц уже запланированы под размещение команд. Есть два уполномоченных агентства от ФИФА, которые берут блоки мест для команд, для тренеров, для судейского корпуса. Все остальные места отданы под размещение туристов, пояснил Сергей Колесников

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Темы Россия футбол туризм чемпионат мира - 2018
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