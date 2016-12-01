Путин: Борьба с коррупцией - не шоу, шуметь не стоит

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию поручил правительству к маю следующего года разработать предметный план действий до 2025 года, дабы наша страна нарастила позиции в глобальной экономике.
"У предпринимательского сообщества есть запрос на расширение экономических свобод, необходимых для развития малого и среднего бизнеса", - заявил президент.
По словам главы государства, налоговая система должна работать на главную цель - стимулирование деловой активности.
Президент поставил задачу рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, до 2018 года принять все поправки в Налоговый кодекс.
Глава государства отметил, что в течение следующего года необходимо четко определить статус самозанятых граждан, чтобы дать им спокойно работать.
Говоря о ситуации с малым и средним бизнесом, Владимир Путин подчеркнул необходимость кардинального повышения прозрачности контрольно-надзорных органов.
Президент также потребовал обеспечить устойчивость бюджетной системы и ее независимость от цен на углеводороды.
Затронув тему борьбы с коррупцией, президент выступил против того, чтобы правоохранительные органы поднимали шум по поводу резонансных дел. "Борьба с коррупцией - это не шоу", - подчеркнул Владимир Путин.
"До решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека", - подчеркнул президент.
И особо отметил что абсолютное большинство госслужащих - честные и порядочные люди, работающие на благо страны.
Президент России Владимир Путин выступает с очередным Послание Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.
По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.
Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".
Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".
Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".