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Источник Правда.Ру

Путин: Борьба с коррупцией - не шоу, шуметь не стоит

Общество

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию поручил правительству к маю следующего года разработать предметный план действий до 2025 года, дабы наша страна нарастила позиции в глобальной экономике.

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Фото: Fotodom.ru/DP

"У предпринимательского сообщества есть запрос на расширение экономических свобод, необходимых для развития малого и среднего бизнеса", - заявил президент.

По словам главы государства, налоговая система должна работать на главную цель - стимулирование деловой активности.

Президент поставил задачу рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, до 2018 года принять все поправки в Налоговый кодекс. 

Глава государства отметил, что в течение следующего года необходимо четко определить статус самозанятых граждан, чтобы дать им спокойно работать.

Говоря о ситуации с малым и средним бизнесом, Владимир Путин подчеркнул необходимость кардинального повышения прозрачности контрольно-надзорных органов.

Президент также потребовал обеспечить устойчивость бюджетной системы и ее независимость от цен на углеводороды.

Затронув тему борьбы с коррупцией, президент выступил против того, чтобы правоохранительные органы поднимали шум по поводу резонансных дел. "Борьба с коррупцией - это не шоу", - подчеркнул Владимир Путин.

"До решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека", - подчеркнул президент.

И особо отметил что абсолютное большинство госслужащих - честные и порядочные люди, работающие на благо страны.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Послание Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Темы послание президента Федеральное собрание
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