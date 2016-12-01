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Крым станет кузницей шахматных кадров

Общество

Популяризацией шахмат в Крыму планирует российский гроссмейстер Сергей Карякин.

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Фото: AP

В беседе с телеканалом RT. "Конечно, я надеюсь, что смогу популяризировать шахматы в Крыму. С удовольствием встречусь и с руководством полуострова, и с любителями шахмат. Сейчас происходит огромный шахматный бум", - сказал он.

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Александрович Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе. Играть в шахматы начал с пяти лет. В семь лет выполнил норму первого разряда.

Сергей Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат: ему было всего 12 лет и семь месяцев.

Российское гражданство он получил в 2009 году. Впоследствии он отмечал, что стал выступать за Россию, стремясь получить возможность для дальнейшего профессионального роста и тренировок у высококвалифицированных специалистов, поскольку это было невозможно на Украине.

Минувшей ночью 26-летний Карякин уступил на тай-брейке - 1:3 (общий счет - 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

Ранее 12 поединков матча соперники завершили вничью со счетом 6:6. 

Поражение не остановит Сергея Карякина: он собирается продолжить борьбу за шахматную корону в 2017 году. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов высоко оценил борьбу Карякина за звание чемпиона мира по шахматам.

Встреча за мировую шахматную корону проходила в Нью-Йорке.

Незадолго до начала матча Pravda.Ru взяла интервью у президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.

- Похоже, что благодаря молодым гроссмейстерам в мире вновь проснулся интерес к шахматам?

- По уникальности это, наверное, самый молодой по возрастному составу матч. Обоим шахматистам, Карлсену и Карякину по 26 лет, оба были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба были моими номинантами.

Как президент ФИДЕ, я  могу сразу включать шахматистов в крупные международные шахматные соревнования, а тогда  им было по 14 лет, и Карякину, и Карлсену. Они играли и по накал-системе в Ливии, где мы с Муамаром Каддафи проводили Чемпионат мира в 2004 году, и на Кубке мира в Ханты-Мансийске.

Оба шахматиста - представители нового поколения, так называемое, техническое поколение, которое напрямую использует достижение компьютерных программ для своей подготовки. Карлсен является шахматистом по рейтингу номер 1, сильнейшим шахматистом планеты, Сергей Карякин по опыту труднейших ситуаций, положений, умеет  не просто выходить сухим из воды, а победителем, как в прошлом году, когда он завоевал кубок мира в труднейшей схватке в финале с Петром Свидлером.

Полностью читайте интервью в материале Pravda.Ru Глава ФИДЕ рассказал об уникальной схватке Карлсен-Карякин

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Темы Сергей Карякин шахматная корона
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