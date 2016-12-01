Социологи: Большинство россиян уверены - страна движется "куда нужно"

Опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что после выборов в Госдуму оценка политической обстановки в стране россиянами улучшилась, при том, что уровень оценки экономической ситуации стал несколько ниже.

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Как сообщают "Известия", в рамках ноябрьского исследования "Социальное самочувствие россиян: взлеты и падения", социологи рассчитали индексы оценок главных сфер жизни россиян — политической и экономической. Чем выше значение индекса, тем позитивнее граждане оценивают ситуацию.

Так индекс политической обстановки по сравнению с сентябрем-октябрем прибавил шесть пунктов, с 54 до 60. Согласно данным исследования, 26% россиян положительно оценивает политическую ситуацию в России, что превышает долю негативно настроенных (18%). Преобладают по-прежнему средние оценки — 52%.

Общий вектор развития страны граждане также начали оценивать позитивнее. В ноябре количество тех, кто считает, что руководство страны действует в правильном направлении, выросло с 56 пунктов до 62. Данное значение ниже показателей ноября 2014 и 2015 годов, но выше результатов аналогичных периодов 20063-2013 годов.

Также выросло число тех, кто удовлетворен своей жизнью, в ноябре это число составляет 49 пунктов, вместо 46 в сентябре. По данным социологов, доля тех, кто позитивно смотрит на жизнь, в два раза превышает долю пессимистов, 50% против 25%.

При этом экономическое положение россияне оценили ниже, чем в начале осени. К ноябрю данный индекс упал с 40 пунктов до 35. 31% опрошенных назвали ситуацию "плохой" и только 13% — "хорошей".

Также россияне стали ниже оценивать свое материальное положение. Индекс в ноябре потерял 6 пунктов, по сравнению с сентябрем. Сейчас только 11% полагают, что имеют хороший достаток, тогда как 23% уверены в обратном. 66% опрошенных отмечают, что живут средне.

Социологи также отметили снижение индекса социального оптимизма. В сентябре он составлял 55 пунктов, но к ноябрю опустился до 47. 26% граждан сейчас ожидают позитивных перемен, а 20% — ухудшения ситуации.

По мнению члена комитета по бюджету и налогам Государственной думы Евгения Федорова, для того чтобы у России не было стагнации, экономика должна расти минимум на три процента в год, а последние два года она падает на 3,5 процента.

"Соответственно, падение объема ВВП сказывается на жизненном уровне каждого россиянина, чем бы он ни занимался. Такое положение дел является следствием курса, который проводит сегодня экономический блок: минэкономики, минфин, Центробанк, а фактически — Международный Валютный Фонд, если ознакомиться с его меморандумами. Если нашей экономикой по-прежнему будет командовать МВФ, пессимистичное будущее нам обеспечено, что, в частности, подтверждается прогнозами российских министров", — сказал Pravda.Ru Евгений Федоров.

По мнению руководителя исследовательских проектов ВЦИОМа Юлии Баскаковой, такие показатели связаны с тем, что эмоциональный подъем после вхождения Крыма в состав России постепенно перестает оказывать определяющее влияние на настроение граждан.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что на социальных настроениях россиян сказалось падение их доходов и переход к экономному ведению хозяйства. По его словам, на уровень политической поддержки оказали события на внешнеполитической арене, какими стали итоги выборов в США, как продвигалась программа импортозамещения.

Ранее Pravda.Ru писала, что российская экономика постепенно преодолевает кризис, инфляция вот-вот побьет рекорд 2011 года, снизившись почти до 6%. Однако граждане по-прежнему оценивают свое благосостояние крайне низко. К таким выводам пришли исследователи НИУ "Высшая школа экономики".

Согласно данными мониторинга, 23% населения не могут оплатить ЖКУ, расходы на медуслуги снизились за годы кризиса на 15%. Доля населения, у которого денег недостаточно для покупки необходимой обуви, одежды или продуктов, составила 39%.

Хотя, в цифрах Росстата все не так уж и плохо. По данным федеральной службы статистики, в первом полугодии 2016 года уровень бедности снизился на 0,5%. "Росстат меряет бедность по отношению к прожиточному минимуму. Но в реальности люди, имеющий такой доход, живут в нужде. К тому же, оценивая свое материальное положение, граждане опираются не только на реальный уровень своего дохода, но и на опасения, связанные, например, с подорожанием товара, который они и не собирались покупать", -рассказала старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Селезнева.

Отмечается, что плачевное состояние семейных бюджетов россиян вскоре может привести к массовым задержкам оплаты услуг ЖКХ, не говоря уже об "анабиозе" потребительской активности.

Напомним, что по данным холдинга "Ромир", расходы россиян в сентябре выросли впервые с 2014 года. А в августе расходы граждан за вычетом инфляции оказались ниже показателей 2012 года. Реальные доходы россиян, в январе-августе 2016 года сократились на 5,8%, при этом в августе темпы их падения (8,3%) стали максимальными с 2008 года. За 2015 год доходы населения снизились на 4,3%, в 2016 году.

По прогнозам Минэкономразвития, спад составит 4,7-4,9%. Номинальные доходы в августе 2016 года снизились на 1,1% в годовом выражении и составили 30,9 тысячи рублей.

Ранее исследовательские компании провели опрос жителей 11 стран бывшего СССР. Результаты исследования показывают, что большинство жителей старше 35 лет считают, что жизнь в Союзе была лучше, чем после развала страны.

64% опрошенных россиян оценили качество жизни в Советском Союзе выше. На Украине с этим утверждением согласились 60% респондентов. Но больше всего скучает по Союзу Армения. 71% населения сказали, что раньше качество жизни было выше.

Почти во всех странах большинство жителей считают, что в Советском Союзе было лучше. Этого мнения придерживаются 69% опрошенных в Азербайджане, 61% респондентов в Казахстане, 60% в Киргизии, 53% в Белоруссии и 51% в Грузии.

В Таджикистане 55% респондентов наоборот сказали, что жить после распада стало лучше. А результаты опроса в Узбекистане свидетельствует о колоссальном подъеме страны. 91% опрошенных довольны нынешней жизнью.

Молодые люди до 25 лет, которые не помнят жизнь в СССР считают, что после распада стало жить лучше. Так ответило 63% молодых людей России. Это мнение поддержала молодежь и других стран.

Опрос проводился с 4 июля по 15 августа 2016 года исследовательскими компаниями ВЦИОМ, M-Vector, GSK-Казахстан, Moreinfo и Qafqaz по заказу информационного агентства Sputnik. Всего приняли участие 12 645 человек.