Россию снова захлестнули слухи о терактах. Что делать?

В России неизвестные активно распространяют слухи о якобы готовящихся терактах. Благожелатели в сетях и на расклеенных листовках рекомендуют гражданам воздерживаться от посещения людных месть, да и вообще — вести себя осторожно.

Важно отметить, что авторы панических сообщений часто ссылаются на силовиков, а те в свою очередь уже оскомину набили, опровергая эту ерунду. Обратим внимание на листовки, в который сообщается о якобы засланных в Россию 18 террористов-смертников, которые уже нацелились на крупные города страны.

Текст объявления начинается с "информированного первоисточника", а дальше написан как будто от сотрудника ФСБ. Но кто эти нестыковки успевает понять, когда на него обрушивается якобы "секрет" про "возможные теракты"?

Отметим, что этот листочек впервые был опубликован в Контакте еще в 2015 году — когда Россия начала операцию в Сирии. Тогда он наделал аналогичного "шороха", параллельно с похожим вбросом про "теракты в метро" (также ссылающимся на источники в ФСБ).

После этого спецслужбы всерьез начали искать и нашли распространителей, которых привлекали по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), они получали условный срок и значительный штраф.

Похожие вбросы случаются едва не каждый год.

Так, в 2014 году в разгар эпидемии особо тяжелого гриппа по мессенджерам и соцсетям обсуждалось откровенно нелепое сообщение о том, что люди скончались от… чумы и после похорон их останки сжигают, а власти это скрывают. Еще раньше россияне со ссылкой на "брата из ФСБ" и "друга из Минобороны" убеждали друг друга — "после зимней сочинской Олимпиады начнется война" или "на выходных нас взорвут".

В 2013 году соцсети атаковали сообщения о распылении с вертолетов медикаментов, которые якобы способны предотвратить массовое заболевание менингитом и легочной чумой. Начиная с Ростова-на-Дону и Саратова по всей стране пошли слухи, что "с вертолетом над городами будут распылять медицинские препараты для предотвращения чумы (или менингита)" и требования "не выходите на улицы, закрывайте окна и сообщите всем знакомым".

Вряд ли стоит относиться к таким сообщениям серьезно, ведь любой школьник может в момент напридумывать эдаких "откровений" ФСБ с десяток, не выходя из-за парты.

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