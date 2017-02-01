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Источник Правда.Ру

Чтобы поймать должника, девушка-пристав закрутила с ним роман в интернете

Общество

Необычный способ вернуть долг придумала пристав из Свердловской области. Владелица арестованной "Лады" двенадцатой модели задолжала банку более 200 тысяч рублей, но вместо того чтобы хранить авто до момента реализации, передала его знакомому, а приставам решила об этом не сообщать.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Девушка-пристав разузнала, у кого находится машина, и нашла молодого человека в соцсети.

— Я создала фейковую страничку. Поставила на "аватарку" красивую фотографию и стала "лайкать" фотографии молодого человека, которому, судя по профилю, было 19 лет. Потихоньку стали общаться, — рассказала "РГ" судебный пристав. — Договорились увидеться под предлогом осмотра машины: якобы я собираюсь купить такую же.

Но в назначенный день молодого человека ждало разочарование: приставы заявили, что покупать автомобиль не собираются, а изымут его на законном основании.

Не всем хватает машины, чтобы покрыть свои долги. Так. СМИ сообщили, что у супружеской пары в Челябинской области арестовали вертолет за долг в 750 млн рублей. Жителей Магнитогорска объявило в розыск управление службы судебных приставов по региону. Муж и жена скрываются и прячут имущество — несколько автомобилей и вертолет. Их задолженность оказалась самой большой на Южном Урале среди физических лиц.

На что только не идут приставы, чтобы вернуть долг. Как недавно сообщала Правда.Ру, чтобы добиться выплат от должника, судебному приставу из Краснодара пришлось пойти на крайние меры: свои телом мужчина буквально не дал взлететь самолету.

Вся эта история началась с того, что региональное отделение Федеральной службы субедных приставов получило предписание запретить бывшим собственником эксплуатацию самолета Ан-2, называемого в народе "кукурузником".

При помощи очевидцев небольшой самолет приставы смогли найти на территории частного аэродрома в 25 километрах севернее Крымска. Заметив приставов, лётчики попытались быстро взлететь, однако человек в форме не дал им этого сделать, оседлав крыло.

А в Приморском крае в прошлом году должницу искали на кладбище. Скрыться от судебных приставов не удалось женщине, задолжавшей по выплате алиментов: место на кладбище, где она попыталась спрятаться, выдала… ворона. Сотрудник ФССП пытался ознакомить женщину с постановлением о приводе. Однако, заметив его, она предприняла попытку спрятаться на ближайшем кладбище.

Судебный пристав долго искал ее среди памятников и надгробий, пока не обратил внимание на то, что на дереве около одного из них непрерывно каркала ворона, поглядывая вниз. Оказалось, что нарушительница скрывалась именно в том месте, возле которого находилась птица.

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