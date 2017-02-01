Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России издали книгу о подвигах детей

Общество

Книга "Юные герои Отечества" о детях, совершивших подвиги с X века до наших дней, издана в Екатеринбурге. В ней 84 рассказа. Книга напоминает о детстве Великого князя Святослава, подвиге знаменитого мальчика с уздечкой из "Повести временных лет", детях-героях дореволюционной России, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, Бесланской трагедии.

358984.jpeg

Писатель и историк Александр Бондаренко напоминает о судьбе десятилетнего Коли Пищенко, который в 1854 году провел в бастионах осажденного Севастополя 11 месяцев, а также чеченского подростка Магомеда Ташухаджиева, который в 2001 году погиб в 15 лет в бою с террористами, защищая свою семью. Один из рассказов повествует о судьбе уральского мальчика Иргалея Искакова из города Троицка, который спас тонувшего ребенка.

"Юными героями Отечества" стали и наши современники. Александр Бондаренко описывает подвиги Саши Ершовой и Данилы Зайцева. Восьмилетняя Саша в 2004 году во время обрушения купола в московском "Трансвааль-парке", стоя под бетонными плитами в ледяной воде, несколько часов держала на руках трехлетнего ребенка. Пятилетний Данила Зайцев из Бурятии стал самым маленьким в истории спасателем, он спас свою старшую сестру, провалившуюся под лед, передает ТАСС.

Истории, в которых дети спасают жизни, все чаще попадают в прессу. В Стерлитамаке 11-летний мальчик спас жизнь годовалой девочке, выпавшей из окна. По словам мальчика, в тот день он ждал на улице своих друзей и заметил, что на втором этаже на подоконнике стоит маленькая девочка.

"Я её заметил и сразу понял: что-то плохое может произойти, — рассказал в интервью "Стерлитамакскому рабочему" Ярослав. — Смотрю, она всё ближе к краю подходит, ну и я приближаюсь. Только подумал — как ловить, а она уже летит. Руки успел подставить и упал под её весом".

А недавно СМИ сообщили, что в Чечне 16-летний Халид Дулаев из станицы Петропавловской удостоен медали МЧС России. Он спас младенца, коляска с которым упала в пруд. Прошлым летом недалеко от водоема Халид увидел двух маленьких мальчиков с коляской. Дети отвлеклись, и коляска с младенцем покатилась вниз по дамбе, а затем опрокинулась в воду. Халид быстро добежал до берега, нашел ребенка и грамотно оказал ему первую помощь. Медаль "За спасение погибающих на водах" Халиду Дулаеву вручил начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Школа не учит, а убивает интеллект детей?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Готовим мясную запеканку
Рецепты
Готовим мясную запеканку
Законы счастливых отношений
романтично
Законы счастливых отношений
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Четверть века без "холодной войны": Почему Россия еще не взяла реванш
Как отстоять права
Паралимпиада-2018: Пока без России, уже без совести
Ближний Восток
Войну в Сирии можно закончить в один день
Читательский топ
Минск пытается дружить против Москвы
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
"Ударить и добить": Что США готовят России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы

В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

Минск пытается дружить против Москвы
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Наука и техника
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция

Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

Месть 90-х: России грозит депопуляция
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров Любовь Степушова Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать Любовь Степушова Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Огонь для Донбасса: кому выгодно начало новой войны — прямой эфир Pravda.Ru
Александр Меньшиков(Одноклассники) Минск пытается дружить против Москвы
Истребитель Бандерлогов Украинский активист: Жители Донбасса - предатели, они заслужили смерть
Геннадий Пантелеев Украинский активист: Жители Донбасса - предатели, они заслужили смерть
Сергей Кардаков Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Anastasiya Aleshkina Месть 90-х: России грозит депопуляция
Галина Суровегина "Ударить и добить": Что США готовят России
Галина Суровегина Конституция не может одобрять "кидалово"
Наталия Волкова Как найти сведения о ветеране ВОВ: Инструменты поиска в Сети
Руслан Сергеев CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?