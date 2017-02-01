В России издали книгу о подвигах детей

Книга "Юные герои Отечества" о детях, совершивших подвиги с X века до наших дней, издана в Екатеринбурге. В ней 84 рассказа. Книга напоминает о детстве Великого князя Святослава, подвиге знаменитого мальчика с уздечкой из "Повести временных лет", детях-героях дореволюционной России, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, Бесланской трагедии.

Писатель и историк Александр Бондаренко напоминает о судьбе десятилетнего Коли Пищенко, который в 1854 году провел в бастионах осажденного Севастополя 11 месяцев, а также чеченского подростка Магомеда Ташухаджиева, который в 2001 году погиб в 15 лет в бою с террористами, защищая свою семью. Один из рассказов повествует о судьбе уральского мальчика Иргалея Искакова из города Троицка, который спас тонувшего ребенка.

"Юными героями Отечества" стали и наши современники. Александр Бондаренко описывает подвиги Саши Ершовой и Данилы Зайцева. Восьмилетняя Саша в 2004 году во время обрушения купола в московском "Трансвааль-парке", стоя под бетонными плитами в ледяной воде, несколько часов держала на руках трехлетнего ребенка. Пятилетний Данила Зайцев из Бурятии стал самым маленьким в истории спасателем, он спас свою старшую сестру, провалившуюся под лед, передает ТАСС.

Истории, в которых дети спасают жизни, все чаще попадают в прессу. В Стерлитамаке 11-летний мальчик спас жизнь годовалой девочке, выпавшей из окна. По словам мальчика, в тот день он ждал на улице своих друзей и заметил, что на втором этаже на подоконнике стоит маленькая девочка.

"Я её заметил и сразу понял: что-то плохое может произойти, — рассказал в интервью "Стерлитамакскому рабочему" Ярослав. — Смотрю, она всё ближе к краю подходит, ну и я приближаюсь. Только подумал — как ловить, а она уже летит. Руки успел подставить и упал под её весом".

А недавно СМИ сообщили, что в Чечне 16-летний Халид Дулаев из станицы Петропавловской удостоен медали МЧС России. Он спас младенца, коляска с которым упала в пруд. Прошлым летом недалеко от водоема Халид увидел двух маленьких мальчиков с коляской. Дети отвлеклись, и коляска с младенцем покатилась вниз по дамбе, а затем опрокинулась в воду. Халид быстро добежал до берега, нашел ребенка и грамотно оказал ему первую помощь. Медаль "За спасение погибающих на водах" Халиду Дулаеву вручил начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк.

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