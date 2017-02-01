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Источник Правда.Ру

Названы самые "пьющие" профессии

Общество

Чаще всего на работе выпивают IT-шники, топ-менеджеры и руководители, рабочий персонал и сотрудники ресторанов. Об этом свидетельствуют результаты исследования проведенного аналитиками портала "зарплата.ру".

Названы самые пьющие профессии

Между тем, рейтинг самых пьющих профессий возглавляют представители рабочих специальностей: сантехники, грузчики, строители и дворники. Второе месте занимают врачи, третье — полиция и военные. На четвертом месте — начальники и топ-менеджеры. Пятерку замыкают работники творческих профессий. Впрочем, 13% опрошенных считают, что пристрастие к алкоголю никак не связано с профессией.

Ранее Pravda. Ru писала, что больше всего злоупотребляют алкоголем водители различных транспортных средств, а также охранники детских садов и больниц. Не так давно эксперты центра информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с коллегами из проекта "Трезвая Россия" представили список регионов нашей страны, где особо актуальна проблема алкоголизации.

В топ-5 самых непьющих мест России вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан — они признаны самыми "непьющими" регионами, а также Москва и Санкт-Петербург. Не особо популярен алкоголь и в южных частях страны- в Волгоградской, Ставропольской и Ростовской областях.

Проблема ведения здорового образа жизни сильно затронула сибирские и дальневосточные регионы. "Лидерами" алкорейтинга оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

При составлении перечня учитывались эффективная работа антиалкогольного законодательства, популяризация здорового образа жизни, экономическое благосостояние региона и проблемы с безработицей.

Отметим, Россия находится в списке "пьющих лидеров" мира, рейтинг также возглавляют Эстония, Китай и Индия, а проблемы в этой области намечаются у Норвегии и Финляндии, Швеции и Исландии.

"Надо через СМИ рассказывать людям о том, что алкоголь — это наркотик, что проблема алкоголя не в том, что может быть некачественный спирт, а в том, что спирт сам по себе вызывает зависимость. И в какой-то момент человек, который употребляет спирт, не важно в какой пропорции его разбавили и чем, он рискует потерять контроль над возможностью не употреблять, то есть получить зависимость.

И чем больше СМИ будут говорить о том, что алкоголь — это наркотик, то есть вещество, вызывающее зависимость, тем меньше будет у людей желания попробовать его в первый раз. Когда у людей в головах сравняются понятия героин и алкоголь, тогда эта эпидемия, по крайней мере, остановится", — рассказал ранее Pravda. Ru клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

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