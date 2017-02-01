Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Банки смогут забирать половину реальной зарплаты должников

Общество

Правительство и Банк России к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по займам. Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков.

Банки смогут забирать половину реальной зарплаты должников
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Разговоры о снижении предельного уровня долговой нагрузки ходят давно, последнее время они усилились в связи с увеличением безнадежных просрочек. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, объем долгов с безнадежной просрочкой в 2016 году вырос на 13% — до 1,26 трлн рублей. При этом на одного заемщика по итогам приходилось 1,7 действующего кредита.

Как пишут "Известия", после принятых мер гражданам нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

По словам президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняня, лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода. Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ. "Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. В идеале DTI должен быть на уровне 30-35%, но не должен превышать 50%", — рассказал изданию Тосунян.

К примеру, для заемщика с доходом в 10 тысяч рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тысяч рублей. Для заемщика с доходом в 60 тысяч рублей аналогичный показатель долговой нагрузки более комфортен, у него после выплаты кредитов остается 42 тысячи рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что из- за падения доходов количество россиян, взявших кредиты, выросло за 2016 год на 2% и достигло 61%. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%: с 42,6 до 44,7 млн человек.

Меньше всего доля заемщиков в Ингушетии (17%), Дагестане (19%) и Чечне (20%), хотя по сравнению с 2015 годом количество заемщиков в республиках увеличилось почти на 20%. Самая высокая доля зафиксирована в Республике Алтай, за год она выросла с 90 до 99%. То есть, практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. По данным статистики, также 86% жителей Курганской области имеют кредиты, Тывы — 83%, Бурятии — 81%, Республики Коми — 80%.

"Тенденция вполне естественная. У нас сейчас самый большой объем задолженности физических лиц по заимствованиям. Составляет он около 14 триллионов рублей, что фактически соответствует бюджету страны. Причины тоже просты — падение реально располагаемых доходов населения, не только в валютном эквиваленте, но и уже в рублевом эквиваленте. За прошлый год оно составило почти 10%. При этом увеличивающаяся безработица, которую у нас теперь называют скрытой безработицей, показывая красивые цифры. Официально безработица в районе около 5%.

Иными словами, люди, не имеющие источника дохода, начинают прибегать к услугам так называемых микрофинансовых организаций, под те самые кабальные проценты, что, соответственно, фактически ведет к полной невозможности исполнения своих обязательств по подобным договорам. В связи с этим возникает ситуация, что этот объем все нарастает", — рассказал Pravda.Ru директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Взять и не отдать... Всё о кредитах
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Готовим мясную запеканку
Рецепты
Готовим мясную запеканку
Законы счастливых отношений
романтично
Законы счастливых отношений
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Украина
Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Человек
Нет эмоционального интеллекта? В бизнес путь заказан
Читательский топ
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Минск пытается дружить против Москвы
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
"Ударить и добить": Что США готовят России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки

В Москве, в результате падения с 16-го этажа элитной высотки, погиб известный российский диджей, создатель и бывший совладелец ночного клуба Soho Rooms Сергей Jeff Ткаченко.

Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Наука и техника
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу

Очень патриотично настроенный дедушка убедил родителей своего внука назвать новорожденного Шойгу.

Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Любовь Степушова Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать Любовь Степушова Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов Юрий Носовский "Летающий автомобиль" нам навредит Юрий Носовский
Комментарии
Petko Ganchev Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Саныч Сан В Краснодаре школьник умер во время урока
Ala Alie Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Александр Устин Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Александр Устин Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В Одесской области подожгли храм Московского патриархата
сергей попов Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Google_116289374879703170216 Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Google_116289374879703170216 Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Google_103613878521569645509 Минск пытается дружить против Москвы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?