Банки смогут забирать половину реальной зарплаты должников

Правительство и Банк России к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по займам. Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Разговоры о снижении предельного уровня долговой нагрузки ходят давно, последнее время они усилились в связи с увеличением безнадежных просрочек. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, объем долгов с безнадежной просрочкой в 2016 году вырос на 13% — до 1,26 трлн рублей. При этом на одного заемщика по итогам приходилось 1,7 действующего кредита.

Как пишут "Известия", после принятых мер гражданам нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

По словам президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняня, лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода. Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ. "Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. В идеале DTI должен быть на уровне 30-35%, но не должен превышать 50%", — рассказал изданию Тосунян.

К примеру, для заемщика с доходом в 10 тысяч рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тысяч рублей. Для заемщика с доходом в 60 тысяч рублей аналогичный показатель долговой нагрузки более комфортен, у него после выплаты кредитов остается 42 тысячи рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что из- за падения доходов количество россиян, взявших кредиты, выросло за 2016 год на 2% и достигло 61%. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%: с 42,6 до 44,7 млн человек.

Меньше всего доля заемщиков в Ингушетии (17%), Дагестане (19%) и Чечне (20%), хотя по сравнению с 2015 годом количество заемщиков в республиках увеличилось почти на 20%. Самая высокая доля зафиксирована в Республике Алтай, за год она выросла с 90 до 99%. То есть, практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. По данным статистики, также 86% жителей Курганской области имеют кредиты, Тывы — 83%, Бурятии — 81%, Республики Коми — 80%.

"Тенденция вполне естественная. У нас сейчас самый большой объем задолженности физических лиц по заимствованиям. Составляет он около 14 триллионов рублей, что фактически соответствует бюджету страны. Причины тоже просты — падение реально располагаемых доходов населения, не только в валютном эквиваленте, но и уже в рублевом эквиваленте. За прошлый год оно составило почти 10%. При этом увеличивающаяся безработица, которую у нас теперь называют скрытой безработицей, показывая красивые цифры. Официально безработица в районе около 5%.

Иными словами, люди, не имеющие источника дохода, начинают прибегать к услугам так называемых микрофинансовых организаций, под те самые кабальные проценты, что, соответственно, фактически ведет к полной невозможности исполнения своих обязательств по подобным договорам. В связи с этим возникает ситуация, что этот объем все нарастает", — рассказал Pravda.Ru директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

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