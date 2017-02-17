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Группа LUMEN презентует новый альбом «Хроника бешеных дней»

Шоу-бизнес » Российский

18 марта 2017 года герои современной российской альтернативы, группа LUMEN, представят свой новый альбом «Хроника бешеных дней» в рамках большого сольного концерта в московском Stadium.

11 октября Lumen выпустили новый клип на песню «Истина», сингл с будущего студийного альбома «Хроника бешеных дней». Сразу после выхода видео попало в Топ-5 российского сегмента Youtube в категории «Музыка». 

Новая работа получилась во всех смыслах экстремальной: на фоне песни, построенной на тяжелых гитарных риффах, молодые каскадеры проходят полосу препятствий. «Съёмки проходили недалеко от Санкт-Петербурга. Мы были поражены самоотдачей актеров, которые участвовали в забеге» - рассказывает фронтмен Lumen Тэм Булатов. «Середина сентября была уже не тёплой, а некоторые герои истории были в очень лёгкой одежде. Все эти заплывы в ледяной воде, пластунские упражнения в слякоти... Никто не жаловался, не ныл - все чётко выполняли задачи режиссера. У нас были свои небольшие трудности, но это, конечно, не идёт ни в какое сравнение с тем, что пережили актёры. Сценарий был предложен режиссером. Это не первое наше сотрудничество. Мы уже снимали вместе видеоклип на песню «Голоса мира», и мне кажется, что после первых съёмок стали лучше понимать друг друга. «Истина» - одна из лучших видеоработ на наши песни! И этот клип самый динамичный из всех наших клипов».

Работа над альбомом «Хроника бешеных дней» идет полным ходом, а его официальный релиз запланирован на конец 2016 года. Уже традиционно Lumen решили запустить краудфандинг-кампанию на платформе Planeta.Ru, где все желающие могут сделать предзаказ пластинки на различных носителях.

«Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом» - говорит Тэм. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе - это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям так же сильно, как нам самим». 

Тур в поддержку новой пластинки начнется в середине февраля 2017 года.

 

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LUMEN - Истина
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