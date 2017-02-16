Группа OOMPH! возвращается в Россию

OOMPH! - революционеры музыкальной сцены, одни из ярчайших представителей направления Neue Deutsche Härte (пер. «новая немецкая тяжесть») возвращаются с большим драйвовым туром по городам России.

OOMPH! - это глубокомысленная лирика, обрамленная актуальной электроникой, мощными ударными, гитарным драйвом и чистым вокалом. Живые выступления коллектива - это экстаз в чистом виде, собранный из уникальной музыкальности и потрясающего шоу. Не удивительно, что одними из самых преданных поклонников группы являются легендарные Rammstein!

В прошлый приезд в Россию группа презентовала свой последний на настоящий момент альбом, который был горячо принят поклонниками. Одной из особенностью коллектива критики считают, что каждая пластинка OOMPH! не похожа на предыдущую: они постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве. В арсенале группы есть как тяжелые композиции, так и лирические баллады, элементы электронной музыки, гимноподобные припевы, мощные гитарные рифы, танцевальные мелодии.

За 25 лет совместного творчества немецкие рокеры выпустили несколько десятков хитов таких, как «Ich Bin Du», «Labyrinth», «Augen Auf!», «Gott ist ein Popstar», «Bonobo» и многие другие.

Постоянное обновление звучания привело к тому, что сегодня поклонниками OOMPH! являются приверженцы самых разных музыкальных стилей, а хиты группы постоянно ротируются на ведущих радиостанциях Европы и США.

Группа OOMPH! (пер. «энергия, сексапильность, возбуждение») была образована в 1989 году, когда на небольшом музыкальном фестивале в Вольфсбурге встретились трое ее основателей - Дэро Гои, Крэп и Флюкс. Их совместное творчество началось с авангардной на тот момент электронной музыки EBM, которую ребята умело сочетали с роком и направлением new wave. Со временем к фирменному звучанию клавишных добавились тяжелые гитарные партии и мощные ударные.

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