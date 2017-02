Asking Alexandria в России: Светлая сторона альбома "The Black"

Группа Asking Alexandria отправится в российский тур в апреле 2017 года с презентацией альбома "The Black" в золотом составе, возглавляемом прежним вокалистом Дэнни Уорснопом,

Asking Alexandria — самая узнаваемая молодая группа, сочетающая в своем творчестве рок-н-ролльный дух 90-х и актуальное звучание нового тысячелетия. За сравнительно короткое для рок-коллективов время британский пост-хардкор-проект прошел путь от полной неизвестности до мирового признания. В 2016 году команда признана лучшей британской группой современности по версии ежегодной премии "Kerrang".

Новый альбом "The Black" отражает вершину мастерства команды и её особый стиль, который определился с первых дней существования. Это то, что заставило миллионы людей влюбиться в них в 2009 году с выходом "Stand Up and Scream", последовать в 2011 за "Reckless & Relentless" и помочь дебютировать в 2013 на пятом месте Billboard Top 200 с "From Death To Destiny". Заглавный трек новой пластинки "The Black" словно бьющий в бок гитарный риф, слэм, индастриал-стайл и гипнотически преследующий рефрен строчек, напоминающих, как важно продолжать борьбу и искать свет в конце тоннеля. Песня показывает эволюцию группы, их патентованный звук, который стал ещё мощнее.

Сейчас "The Black" представляет собой новое начало и самую большую и смелую главу Asking Alexandria.

Осталось совсем немного, чтобы страсть, тоска и агрессия помогли группе снова взобраться на полагающиеся им вершины. И выше.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня