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Tiesto снова покорил Москву

Шоу-бизнес » Зарубежный

10 декабря в Москве выступил легендарный голландский диджей Tiesto.

Это уже не первое шоу знаменитого музыканта в российской столице. И каждый раз оно был удивляющим и неповторим - от сета в легенде андерграунда «Горбушке» до покорения Красной площади. На этот раз Tiesto выступил на одной из центральных московских площадок - Stadium Live. И публика всё также восторженно встречала короля электронной музыки, тем более будучи «разогрета» сетами от лучших представителей российской сцены. Во время его почти трехчасового выступления невозможно было остановиться ни на секунду - при этом его музыка только придает сил.

Для кого-то Tiesto - прежде всего король транса, а более молодому поколению он известен прежде всего опытами с новомодными музыкальными течениями. Впрочем, вряд ли его творчество можно разделять на old Tiesto и new Tiesto, как говорится в совместном треке диджея с не менее легендарным Kanye West. Вряд ли можно представить себе более легендарную личность в сфере электронной музыки - а, значит, даже его самые смелые его эксперименты через короткое время приобретают знак качества и становятся трендами.

Так и на выступлении в Москве: кто-то ожидал от Tiesto легендарной Silence, а кому-то нужны были мощь и ритмы его trap-ремиксов. Но прежде всего московские зрители пришли за энергией одного из лучших диджеев в истории, который и сам не раз говорил, что обожает российскую публику. Так и в этот раз в твиттере музыканта появилось очередное признание в любви к России: «Спасибо за этот удивительный уик-энд, Россия! Ваши люди знают, как веселиться и наслаждаться очень разнообразным сетом от Tiesto!».

 

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