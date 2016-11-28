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Источник Правда.Ру

Губерниев: Не важно, где будет "Евровидение". Россия должна приехать и победить

Шоу-бизнес

Украина может лишиться права на проведение конкурса Евровидение в 2017 году, если не поторопится с его организацией. Об этом генеральный директор Национальной телерадиокомпании (НТРК) Украины Александр Харебин рассказал ТСН. В начале октября Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса, по словам Харебина, "показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу".

Евровидение-2017

О том, следует ли России участвовать в Евровидении, Правде.Ру рассказал телеведущий, комментатор Евровидения-2016 Дмитрий Губерниев.

— Как относитесь к такой новости?

— Я такой счастливый человек, я сейчас нахожусь на биатлоне, и мне совершенно плевать, где состоится следующее Евровидение. А вот через год, когда будет канал Россия показывать, тогда и поговорим. А сейчас пусть хоть в Гонолулу едут.

— Надо ли России участвовать в "Евровидении"-2017, учитывая итоги прошлого конкурса и то, насколько он был политизирован?

— Что значит надо? Конечно, России надо участвовать в "Евровидении", в Олимпийских играх, в Параолимпийских играх, в чемпионатах мира, мы везде должны участвовать. И, если "Евровидение" будет в Киеве — приехать в Киев и выступить достойно.

— Существует черный список артистов, которых не пускают на Украину. Получается, России придется выбирать из более узкого круга артистов?

— Это к нам какое отношение имеет? Это проблема Украины, я так понимаю.

— России надо выбирать из тех, кого допустят?

— России нужно выбирать из тех, кто достоин, и не обращать внимания ни на кого.

Напомним, в мае этого года представляющая Украину певица Джамала выиграла Евровидение с довольно политизированным выступлением, исполнив песню "1944", в которой шла речь о депортации крымских татар. Эта победа была воспринята на Украине, как "знак поддержки, которую украинцы получают в Европе" после того, как в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

В следующем году право провести Евровидение получит Украина. Как ранее писала Правда. Ру, иностранные эксперты сходятся во мнении, что музыкальный конкурс для Украины — задача слишком дорогая и неподъемная. Ведь страна уже проводила "Евровидение" — и в 2005 году оно обошлось властям в 17 миллионов долларов.

Кстати, ряд стран уже заявили, что на Украину не поедут. Босния и Герцеговина не будут принимать участие по экономическим соображениям, Турция и Словакия тоже отказались от поездки.

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Темы Украина Евровидение Дмитрий Губерниев
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