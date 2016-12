Менеджер Джорджа Майкла рассказал о причинах смерти певца

Британские СМИ сообщили, что у себя дома в Оксфордшире, в воскресенье вечером, на 54-году жизни, скоропостижно скончался известный певец Джордж Майкл.

Фото: AP

В полиции отмечают, что в связи со смертью певца "не было выявлено никаких подозрительных обстоятельств".

"С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество, - цитирует Би-би-си представителя звезды. - Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время". От других комментариев он отказался.

Чуть позже от менеджера звезды стало известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился в Лондоне 25 июня 1963 года. Его отец приехал в Британию с Кипра в 50-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. Мать его - англичанка, танцовщица.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham. Майкл был безусловным фронтменом группы, и переход его к сольной карьере был практически неизбежен. Вышедший в 1984 году сингл "Careless Whisper", хоть и был написан совместно с Риджли, был уже практически сольной пластинкой Джорджа Майкла.

Wham! окончательно распались в 1986 году, и уже весной следующего года Майкл выпустил сингл "I Knew You Were Waiting (For Me)" - дуэт с кумиром своей молодости, американской певицей Аретой Франклин.

К этому же времени относятся и первые метания относительно его сексуальной ориентации. В интервью газете Independent в качестве причины своей депрессии после распада Wham! он назвал растущую убежденность в том, что он не бисексуал, а гей.

После распада группы началась его сольная карьера, которая принесла ему множество наград и сделала мультимиллионером. Всего певец выпустил шесть сольных альбомов.

Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

Выдающиеся способности певца, автора песен и продюсера сделали его одним из самых успешных артистов мира. Великолепную внешность, хороший голос и умение держаться на сцене сделало его любимым концертным исполнителем для нескольких поколений поклонников попмузыки.

Проблемы с наркотиками и конфликты с полицией сильно подорвали его репутацию и на какое-то время даже затмили его музыкальный талант. В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.

Узнав о трагической новости, Эндрю Риджли, партнер Майкла по дуэту Wham!, сказал, что его сердце разбито. А Элтон Джон заявил, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста.