Экстрасенс из популярного телешоу стала жертвой врачебной ошибки

Повторно решиться на проведение ринопластики пришлось одной из участниц телепроекта "Битва экстрасенсов" 31-летней Николь Кузнецовой.

Фото: AP

На операционный стол экстрасенсу пришлось повторно попасть из-за ошибки предыдущего хирурга, который по просьбе Николь два года назад изменил ей форму носа. Однако после операции у девушки пошли осложнения: появились внутренние спайки, затруднявшие ее дыхание.

К тому же неудачная ринопластика не позволила ей продолжить необходимые операции на гортани — Николь Кузнецова несколько лет страдает папилломатозом гортани и дышит с помощью трахеотомической трубки.

"Два года назад мне сделали первую операцию, изменив форму носа, который потом стал асимметричным. Плюс у меня образовались спайки: из-за них я начала задыхаться и не смогла делать дальнейшие операции, которых у меня уже больше двухсот. Пришлось снова обращаться к хирургу, чтобы решить обе проблемы", — рассказала Николь Кузнецова в беседе с Life.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!