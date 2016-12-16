Арнольду Шварценеггеру сломали ногу во время педикюра

Даже сломанная нога не мешает Арнольду Шварцнеггеру продолжать привычные тренировки и даже выходить в свет.

Фото: twitter.com/Schwarzenegger

Появившись с гипсом впервые на красной дорожке в Лос-Анджелесе, Шварцнеггер не на шутку испугал своих поклонников.

Так это или нет, достоверно неизвестно, но именно так сам актер в своем Twitter. "Просто небольшой несчастный случай во время педикюра", - то ли пошутил, то ли констатировал факт Шварценеггер.

Однако актер всё же признался, что носит медицинский ботинок из-за перелома конечности, которую повредил, переусердствовав с физическими нагрузками. "Такое случается, когда слишком много катаешься на лыжах, чересчур много приседаешь, слишком часто бегаешь или чересчур долго ездишь на велосипеде", - сказал "железный Арни", который в реальности оказался не таким уж и железным.

По словам экс-губернатора Калифорнии, врачи рекомендовали носить ему гипс и металлопластиковый медицинский ботинок в течение нескольких недель. Но Шварценеггер не собирается строго следовать всем установкам медиков и уже через несколько недель летит на лыжный курорт Сан-Валли в штате Айдахо.

Во время шоу Джимми Фэллона на американском телевидении актер заявил, что "совсем скоро сменит гипс на лыжный ботинок". При этом Шварцнеггер добавил, что для него очень необычно быть временно ограниченным в движениях.

"Я никогда еще не был настолько опухшим с тех пор, как вынашивал ребенка в "Джуниоре", - с улыбкой вспомнил Шварценеггер популярную комедию 1994 года "Джуниор", где он сыграл ученого, забеременевшего в ходе эксперимента. Эта роль, кстати, принесла ему номинацию на "Золотой глобус".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце октября режиссер Олег Степченко начал съемки сиквела фильма "Вий". В российско-китайском фильме "Вий-2: Путешествие в Китай" снимаются Джеки Чан и Арнольд Шварцнеггер. Главную роль - путешественника Джонатана Грина - исполняет британский актер Джейсон Флеминг ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш").

В центре сюжета - Джонатан Грин. Петр I поручает путешественнику изготовить карты Дальнего Востока России, и тот в результате попадает в Китай.

Первая часть дилогии "Вий 3D" вышла на экраны в 2014 году. Премьерасиквела состоится в первой половине 2017 года.

Сейчас съемочная группа находится в Китае. За китайский блок съемок отвечает компания Джеки Часа Jackie Chan JCE.