В деле Киркоров против Маруани точка еще не поставлена

Срок доследственной проверки по заявлению певца Филиппа Киркорова в отношении лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова продлен до 30 суток. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российского артиста Антон Коробков-Землянский.

Филипп Киркоров. Фото: /www.instagram.com/fkirkorov/

По его словам, заявление Трунова о том, что полиция не стала возбуждать уголовное дело о вымогательстве против Маруани и Трунова действительности не соответствует.

Напомним, в российский суд с иском о запрете на исполнение Филиппом Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав обратился Дидье Маруани. Свои нарушенные права он оценил в 75,34 млн рублей. Позже от российского певца Филиппа Киркорова поступило заявление о вымогательстве. В следствие чего, 29 ноября в центре Москвы были задержаны лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов.

Накануне Игорь Трунов сообщил, что полиция не стала возбуждать уголовное дело о вымогательстве против него и Маруани. Юрист также отметил, что рассчитывает получить от следователя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Он и Маруани подали жалобу в Тверской суд Москвы на сотрудников полиции, которые задержали их после заявления о вымогательстве. По словам юриста, сотрудники полиции провели задержание с грубым нарушением закона.

Задержание произошло в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав. По словам Трунова, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию.

Однако адвокат певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани разговаривали пранкеры. Сейчас Трунов и Маруани пытаются привлечь российскую звезду к ответственности за ложный донос.

"Эта история вызывает у меня чувство недоумения. Это не делает чести Маруани, хотя я могу сказать, что он замечательный музыкант, поскольку встречалась с ним на его концертах. Но я никак не могу понять, как музыкант и автор-композитор может так громко предъявлять претензии к человеку, не написавшему эту песню. Я, например, исполняю кучу песен, по которым я уже на всякий случай шучу, говорю, что эту песню тоже написал Маруани. Потому что в мире какие-то аккорды действительно могут сходиться. Даже если это похоже, даже если это плагиат, о чем мы не знали в 1999 году, и Филипп тоже не мог знать.

Потому что, простите меня, французская эстрада не является приоритетом и не является значимой в мире. Мы все ориентированы всегда были на Лондон и на Америку. Потому что это больше всего тиражируется, с этим есть возможность сравнивать музыку", — рассказала ранее Pravda.Ru певица Лолита Милявская.

По мнению певца Юрия Лозы, этого скандала вообще теоретически быть не должно, ведь Киркоров певец, а Маруани композитор.

"Какие могут быть терки между композитором и певцом из разных стран? Никаких. Киркоров не имеет никакого отношения к написанию этой песни. Он вообще здесь не участник конфликта. А все его тащат на передний план. Должны разбираться Маруани с Попковым (автором песни. — ред.). Это их разборки. Киркоров участвует только потому, что у него есть миллион, а у Попкова нет. Вот и все разборки. И Киркорову нужен пиар, а больше никому не нужен", — сказал ранее Pravda.Ru певец.

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