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Источник Правда.Ру

За "лохматое чмо" Баста выплатит Децлу 50 тысяч рублей

Шоу-бизнес

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону взыскал 50 тысяч рублей с рэпера Василия Вакуленко (Басты) в пользу Кирилла Толмацкого (Децл).

За лохматое чмо Баста выплатит Децлу 50 тысяч рублей
Василий Вакуленко. Фото: instagram.com

Как сообщает РИА Новости, причиной иска стал конфликт между музыкантами, который перерос в оскорбления. Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот - также через Twitter - назвал оппонента "лохматым чмом". После этого Толмацкий потребовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить оскорбительную запись из соцсетей.

Однако, по мнению представителя Вакуленко Елены Трифоновой, запись Басты не может быть признана порочащей честь и достоинство. "Для одних людей это истина, а для других ложь, это субъективное оценочное суждение", - пояснила адвокат свою точку зрения в зале суда.

При этом Баста заявил, что не будет обжаловать решение суда или подавать встречный иск. Адвокат Децла также согласился с приговором, хотя иск был удовлетворен лишь частично. "Само решение о компенсации уже подтверждает факт оскорбления, порочащего честь и достоинство человека. Решение удалять запись из социальных сетей остается за самим Василием Вакуленко", - сказал адвокат Толмацкого Роман Лалаян. 

Pravda.Ru уже писала, что россияне, подвергшиеся оскорблениям в соцсетях, теперь смогут рассчитывать на получение через суд денежной компенсации. Как пишет Известия со ссылкой на Федеральную нотариальную палату, им нужно будет лишь заверить у нотариуса заявление, фиксирующее факт издевательств для запуска судебного процесса. 

По мнению экспертов, данное нововведение - логичное расширение деятельности юристов в эпоху быстрого развития интернета. Источник издания отметил, что "это зависит не только от проникновения интернета и социальных сетей в нашу жизнь, но и от роста правовой грамотности россиян. Вооруженные знаниями по этому вопросу могут защитить свои права и получить компенсацию".

Таким образом, истец сможет отсудить у обидчиков минимум 15 тысяч рублей, а максимальная сумма иска законодательно не закреплена, ее можно установить на любом уровне.

Отметим, в прошлом году американская страховая компания Chubb предложила британцам застраховаться от онлайн-троллинга. Лимит выплат по полису составил 50 тысяч фунтов. В списке покрываемых расходов - траты на консультации психолога и временную смену места жительства.

А в Новой Зеландии троллинг в интернете стал уголовным преступлением. Пользователи сети, использующие лексику с угрозами, запугиваниями или оскорблениями в адрес другого человека в сети, могут быть оштрафованы или даже получить тюремный срок.

Ранее американские ученые обнаружили интересный феномен: большинство людей, общаясь в интернете, используют слова, считающиеся бранными и оскорбительными, в несколько раз чаще, чем в реальной жизни. При этом они полагают, что в данной ситуации эти слова и фразы вовсе не являются таковыми. Каковы же причины столь разной оценки одних и тех же слов?

Словесные оскорбления чрезвычайно нас задевают, и даже обидные слова, написанные в письме, мы воспринимаем болезненно. Прежде чем адресовать оскорбление своему собеседнику, пусть даже самому неприятному, мы подумаем десять раз. Если только дело не происходит в интернете. Там, согласно опросам, многие ругательства вдруг становятся приемлемыми.

По заказу Ассошиэйтед Пресс и MTV компания Knowledge Networks провела опрос среди самых юных интернет-пользователей в возрасте от 14 до 24 лет. Именно представители этой возрастной группы чаще всего являются авторами виртуальной ругани и оскорблений. Но, как выяснилось, сами они нередко об этом не подозревают. В смысле, те слова, которые в личном разговоре считаются неприемлемыми и могут привести на скамью подсудимых, в онлайн-беседе и за ругань-то не считаются.

Самое неполиткорректное слово в современной Америке - "негр" ("N-word", как теперь принято обозначать его в прессе и устных высказываниях) - не смущает более половины опрошенных молодых людей. Лишь 44 процента из них сильно возмущаются, увидев его на странице форума или чата, а 26 процентов респондентов заявили, что им совершенно все равно. Впрочем, среди таких безразличных к оскорблениям нацменьшинств немного самих афроамериканцев. 60 процентов молодых темнокожих граждан Америки приходят в ярость, увидев в Сети, что кого-то назвали "негром" или "ниггером", даже если адресат - не они сами.

Огорчительным оказалось и отношение опрошенных подростков к женщинам. Слова "slut" (в дословном переводе - "шлюха") находят оскорбительным менее трети респондентов в возрасте от 14 до 24. То же относится и к грубому слову "fag", обозначающему представителей сексменьшинств. Его считают оскорбительным 23 процента гетеросексуальных молодых людей и 39 процентов гомосексуалистов или тех, у кого есть знакомые и друзья-геи. Слово "retard" ("тормоз") вообще стало чуть ли не общеупотребительным. Большинство подростков полагает, что его и за ругательство-то считать не стоит. Из них 27 процентов, правда, догадываются, что быть названным вот так - обидно.


Соцсети под атакой хакеров
Темы соцсети Кирилл Толмацкий Василий Вакуленко
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