Хазанов и Ярмольник не узнали Лолиту в образе Эдиты Пьехи

В очередном выпуске популярного шоу "Точь-в-точь!" артисты снова смогли поразить жюри и телезрителей яркими сценическими образами. И лучше всего это удалось Лолите Милявской.

Фото: Instagram

Так, в этот раз в шоу в качестве третейского судьи была приглашена Лолита Милявская, которая появилась на сцене в образе Эдиты Пьехи. Певица и актриса опубликовала закулисный снимок со съемки телепередачи в своем микроблоге в Instagram. Как видим, гримеры над певицей поработали на славу: образ получился просто великолепным. Да и сама Лолита смогла точно передать внешность, голос, акцент и энергию певицы, спев песню на слова Михаила Танича "Так уж бывает".

Фотография, как и само выступление Лолиты, вызвала бурное обсуждение в cети. Поклонники были поражены, насколько Милявская в гриме стала похожа на Пьеху. "Великолепный образ, полное сходство с Эдитой Пьехой!", "Образ удался, точно!", "Браво! Настоящее перевоплощение!" — прокомментировали подписчики.

Жюри тоже осталось в восторге от ее выступления и долго не могло догадаться, кто же примерил образ легенды эстрады. Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов так до последней минуты и не смогли без подсказок понять, что перед ними выступила Лолита.

Впечатлением от воплощенного на сцене образа сама участница шоу тоже поделилась со своими подписчиками: "Я безумно рада, что не подвела зрителя (судя по отзывам) в образе Невероятной Женщины Эдиты Станиславовны Пьехи! Волновалась очень… Спасибо всем, кто смотрел и написал свое мнение!"

А вот постоянный участник 4-го сезона "Точь-в-точь!" Никита Пресняков ради своего номера перевоплотился в солиста группы The Prodigy Кита Флинта и исполнил песню Firestarter. Самое большое впечатление выступление Преснякова произвело на Геннадия Хазанова, который при выставлении оценки отметил:"Сегодня я наконец увидел, как выглядит пляска смерти".

Напомним, шоу "Точь-в-точь" выходит на Первом канале уже третий год подряд. Каждый новый выпуск программы радует зрителей необычными сюжетами и новыми перевоплощениями. Участники "Точь-в-точь" получают роли легендарных рок-, поп-музыкантов, а также артистов других течений, исполняя популярные композиции.

Создатели шоу не обошли вниманием ни один музыкальный жанр, будь то классические партии или тяжелый рок. Как-то раз целая программа посвящена киношлягерам в исполнении знаменитых советских и российских актеров, в других выпусках участники проводят музыкальные дуэли — два артиста выступают в образе одного исполнителя.

Надо сказать, что каждый номер — это настоящее шоу, в котором артист не просто подражает выбранному образу, но и полностью передает

Каждый номер шоу — полное погружение в создаваемый образ: артист воспроизводит не только голос и хореографию, но также внешний облик и манеру держаться на сцене исполнителя. Нередко участникам "Точь-в-Точь" придется "менять пол".

Нередко перевоплощаются и все члены жюри, третейский судья, ведущий шоу и даже приглашенные гости. Чаще всего это делает Максим Галкин. Также нередко в проекте принимают участие Азиза, Лада Дэнм и Ксана Сергиенко.

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