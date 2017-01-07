Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Хазанов и Ярмольник не узнали Лолиту в образе Эдиты Пьехи

Шоу-бизнес

В очередном выпуске популярного шоу "Точь-в-точь!" артисты снова смогли поразить жюри и телезрителей яркими сценическими образами. И лучше всего это удалось Лолите Милявской.

357798.jpeg
Фото: Instagram

Так, в этот раз в шоу в качестве третейского судьи была приглашена Лолита Милявская, которая появилась на сцене в образе Эдиты Пьехи. Певица и актриса опубликовала закулисный снимок со съемки телепередачи в своем микроблоге в Instagram. Как видим, гримеры над певицей поработали на славу: образ получился просто великолепным. Да и сама Лолита смогла точно передать внешность, голос, акцент и энергию певицы, спев песню на слова Михаила Танича "Так уж бывает".

Фотография, как и само выступление Лолиты, вызвала бурное обсуждение в cети. Поклонники были поражены, насколько Милявская в гриме стала похожа на Пьеху. "Великолепный образ, полное сходство с Эдитой Пьехой!", "Образ удался, точно!", "Браво! Настоящее перевоплощение!" — прокомментировали подписчики.

Жюри тоже осталось в восторге от ее выступления и долго не могло догадаться, кто же примерил образ легенды эстрады. Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов так до последней минуты и не смогли без подсказок понять, что перед ними выступила Лолита.

Впечатлением от воплощенного на сцене образа сама участница шоу тоже поделилась со своими подписчиками: "Я безумно рада, что не подвела зрителя (судя по отзывам) в образе Невероятной Женщины Эдиты Станиславовны Пьехи! Волновалась очень… Спасибо всем, кто смотрел и написал свое мнение!"

А вот постоянный участник 4-го сезона "Точь-в-точь!" Никита Пресняков ради своего номера перевоплотился в солиста группы The Prodigy Кита Флинта и исполнил песню Firestarter. Самое большое впечатление выступление Преснякова произвело на Геннадия Хазанова, который при выставлении оценки отметил:"Сегодня я наконец увидел, как выглядит пляска смерти".

Напомним, шоу "Точь-в-точь" выходит на Первом канале уже третий год подряд. Каждый новый выпуск программы радует зрителей необычными сюжетами и новыми перевоплощениями. Участники "Точь-в-точь" получают роли легендарных рок-, поп-музыкантов, а также артистов других течений, исполняя популярные композиции.

Создатели шоу не обошли вниманием ни один музыкальный жанр, будь то классические партии или тяжелый рок. Как-то раз целая программа посвящена киношлягерам в исполнении знаменитых советских и российских актеров, в других выпусках участники проводят музыкальные дуэли — два артиста выступают в образе одного исполнителя.

Надо сказать, что каждый номер — это настоящее шоу, в котором артист не просто подражает выбранному образу, но и полностью передает

Каждый номер шоу — полное погружение в создаваемый образ: артист воспроизводит не только голос и хореографию, но также внешний облик и манеру держаться на сцене исполнителя. Нередко участникам "Точь-в-Точь" придется "менять пол".

Нередко перевоплощаются и все члены жюри, третейский судья, ведущий шоу и даже приглашенные гости. Чаще всего это делает Максим Галкин. Также нередко в проекте принимают участие Азиза, Лада Дэнм и Ксана Сергиенко.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 


Лолита в образе Эдиты Пьехи
Темы Эдита Пьеха перевоплощение Лолита Милявская
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов
Ближний Восток
В Сирии воюют 80 стран мира
Советское наследие
Рестораны на Брайтоне – кузница советской эстрады?
Читательский топ
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина поменяет карателей на пиратов
Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России

Павел Климкин заявил, что санкции необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Определен идеальный возраст для первого секса
Общество
Определен идеальный возраст для первого секса
Здоровье
Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Происшествия
Речь Обамы уронила солдата почетного караула

Солдат упал в обморок, когда американский лидер выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными Соединенных Штатов.

Речь Обамы уронила солдата почетного караула
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Теракты
Турция предложила искать стамбульского террориста по фото Обамы
Общество
Жители Петербурга заметили на небе три солнца
Украина
Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России
Александр Широкорад Музеи чайлдфри, или Как обуздать хамов Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Oleg Olegandron Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
koreisha alexa В Сирии воюют 80 стран мира
Елена Ивановна Хазанов и Ярмольник не узнали Лолиту в образе Эдиты Пьехи
Елена Ивановна Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
vkontakte_218235326 Света нет в конце тоннеля: Украина обесточена в Рождество
vkontakte_378129471 В Сирии воюют 80 стран мира
Игорь Котов(Facebook) ЦРУ, АНБ и ФБР обвинили в хакерских атаках лично Путина
Александр Плотников(Facebook) Уходящий глава Пентагона напоследок пожаловался на Путина
vkontakte_221496676 Прогнозы Стивена Хокинга мрачнее год от года
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?