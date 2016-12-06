Бари Алибасов: Феномен "Белых роз" сегодня невозможен

6 декабря группе "Ласковый май" исполняется 30 лет. Этот день считается днем основания первого советского бойз-бенда, превратившего воспитанников оренбургского детдома в первых настоящих звезд отечественного шоу-бизнеса.

Как "Ласковый май" достиг таких вершин? Можно ли сейчас повторить успех группы? Эти вопросы Pravda.Ru задала советскому и российскому музыканту, музыкальному продюсеру, заслуженному артисту России Бари Алибасову.

— В чем был секрет успеха?

— Во-первых, в процессе развития общества страны возникают различные музыкальные течения, которые отвечают той или иной эпохе. Понятно, что песня "Белые розы" не имела бы успеха, если бы она вышла сегодня. Ведь в сиротском состоянии была вся страна, когда появилась эта песня.

И не только в сиротском. Это же был какой-то ужас. Мы улетали с группой "На-на" в 1989 году на гастроли в Прагу. В аэропорту Шереметьево - а ведь это был образцово-показательный аэропорт для зарубежных граждан - все буфеты были закрыты, а прилавки заставлены водой "Ессентуки".

Вся страна была в абсолютно нищенском состоянии. И отвечала песня "Белые розы" этому состоянию беспризорного, бесхозного и неуютного пацана, у которого не то чтобы думать о каком-то светлом будущем, а нечего было покушать. А в таком состоянии все жили. Поэтому неудивительно, что она нашла своего слушателя.

Кроме того, ведь еще и Юра Шатунов очень талантливый парень. Он пел ее совершенно искренне.

— Сыграло роль, что это был мальчик из детского дома?

— Конечно. Я об этом как раз сейчас и говорил, что вся страна была как в детском доме. Мы же все остались сиротами. Советский Союз развалился, если вы помните. И если он тогда не развалился, то он уже был на грани. Поэтому совершенно естественно, что появление такой песни советские люди ассоциировали со своей собственной судьбой, с одной стороны.

С другой стороны, она была настолько жалобно исполнена Шатуновым и его нежным голоском, что она нашла, конечно, отклик.

Вообще Юра потом продемонстрировал уже много раз, что он талантливый автор, и следующие его песни тоже имели успех.

Многие смеялись над этой песней. Но вы почитайте текст. Текст глубочайшего содержания. Хотя над ним смеялись только потому, что парень из детдома, и только потому, что он ребенок, и поет таким наивным детским голосом, а смеялись над текстом.

А он ведь очень содержателен. Этот текст даже философский. Потому что этот парень, который без родителей, в детском доме, брошенный, эта роза на снегу, никому не нужная, брошена без присмотра, без любви, без какой-то элементарной помощи, которую не от кого было ждать. Она трогала людей.

— Куда уходят подобные группы, у которых была огромная популярность? Или они не уходят?

— Конечно, уходят. Бах даже был забыт и возник гораздо позже благодаря, скорее, музыкантам-историкам, которые копались в прошлом материале. Уходят все, и это неправда, что композиторы остаются на века. Остаются на века только гении, и их не так много. Если вы попытаетесь посчитать, то не больше 20-30 за всю историю человечества можно набрать композиторов, музыку и творчество которых знает каждый.

Меняется время, меняется стиль, меняется мировоззрение людей, естественно, меняется музыка. Каждая эпоха имеет свою музыку, которая отражает свою эпоху. Единицы из тех исполнителей, которые были супер популярны, остались в истории.

"Битлз", например, или в какой-то степени "Роллинг Стоунз", но это уже благодаря менеджменту и их гастрольно-концертной деятельности, их мощной энергетике, которая исходит от них. А ведь все группы, которые сводили с ума, все ушли: "Пинк Флоид", "Лед Зеппелин" и множество других. И "Дип Перпл" сейчас по всей стране собирают деньги, ездят по районным центрам.

У каждой музыки есть свои слушатели. Сегодняшняя музыка совершенно отличается. Сейчас молодежь слушает совершенно другую музыку, ничего общего не имеющую с той, которая была в 1990-х или во времена СССР.

А ведь это была музыка, когда были песни: припев, куплет, припев, куплет, проигрыш, припев. А сейчас такой музыки вообще нет. Современная песня — как звуковой поток, где голоса сливаются с инструментальным аккомпанементом, и эта музыкальная звуковая информация передается из такта в такт от голоса к инструменту. Сейчас, скорее, звуковой поток, а не традиционная форма куплет-припев. Все меняется.

— То есть сегодня, чтобы повторить успех группы "Ласковый май", нужно нечто иное? Что именно?

— Конечно. А как повторить успех "Песняров"? Величайший уровень профессиональных "Песняров" не сравнишь с профессионализмом "Ласкового мая". Популярность у "Ласкового мая" была выше, мне кажется. Хотя "Песняры" собирали стадионы. Я с группой "Интеграл" работал по 20-30 концертов в городе на стадионе или во Дворцах спорта. Тогда все много работали.

И конечно, если сравнивать с тем взрывом, который произвела какая-то из групп эпохи СССР, то был взрыв ансамбля "Песняры", был взрыв "Ласкового мая". Разин просто умело использовал готовый репертуар, готовую группу. "Ласковый май" уже звучал из каждой подворотни, из каждого угла, из каждого кафе, из каждой шашлычной. И Разин, услышав это, поехал в Оренбург, и незаконным путем забрал оттуда несовершеннолетнего, подделав якобы письмо Министерства культуры. Он никогда этого не стеснялся.

Группа уже была популярна без всякой раскрутки. Это удивительно. Если "Песняры" все-таки давались, звучали в официальных эфирах, то "Ласкового мая" там близко не было. Как раз началась эпоха подпольных исполнителей, которые пришли с первыми, очень распространенными магнитофонными записями.

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