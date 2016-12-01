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Источник Правда.Ру

Лолита Милявская: Скандал Маруани с Киркоровым пахнет бредом

Шоу-бизнес

Недавний скандал между Дидье Маруани и Филиппом Киркоровым стал одной из обсуждаемых тем последних дней не только в российской, но и в западной прессе.

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Напомним, лидер французской музыкальной группы Space обратился в российский суд с иском о запрете на исполнение Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав. Нанесенный ущерб он оценил в 75,34 млн рублей.

Теперь одни обвиняют Маруани в том, что он вымогал деньги у российского певца, другие убеждены, что Киркоров действительно занимался плагиатом и, в принципе, по этом поводу пережил уже не один скандал...

Прокомментировать эту ситуацию Pravda. Ru попросила певицу Лолиту Милявскую.

- Должны ли композитор с певцом выяснять отношения таким образом? Как думаете, на этот раз некая грань допустимого пересечена? Какова была реакция ваших коллег?

- Могу сказать, что эта история вызывает у меня чувство недоумения. Это не делает чести Маруани, хотя я могу сказать, что он замечательный музыкант, поскольку встречалась с ним на его концертах.

Но я никак не могу понять, как музыкант и автор-композитор может так громко предъявлять претензии к человеку, не написавшему эту песню. Я, например, исполняю кучу песен, по которым я уже на всякий случай шучу, говорю, что эту песню тоже написал Маруани. Потому что в мире какие-то аккорды действительно могут сходиться. Даже если это похоже, даже если это плагиат, о чем мы не знали в 1999 году, и Филипп тоже не мог знать.

Потому что, простите меня, французская эстрада не является приоритетом и не является значимой в мире. Мы все ориентированы всегда были на Лондон и на Америку. Потому что это больше всего тиражируется, с этим есть возможность сравнивать музыку.

И уж раз французская эстрада не является мировым приоритетом, то, может быть, где-то, кто-то, что-то услышал... Но это разбирательство между авторами Попковым и Маруани, а ни в коем случае не с Киркоровым, который, как и я, как и другие исполнители, мог приобрести песню совершенно не заморачиваясь тем, что в 1999 году надо было шерстить всю мировую эстраду и проверять, есть ли эта песня где-то в музыкальных эфирах, или ее нет. Поэтому на самом деле все это очень похоже на вымогательство. Не более.

Я сама послушала пресс-конференцию Диде Маруани, где на вопрос умного журналиста "а почему вы предъявляете претензии к Киркорову, который является исполнителем песни, но не к авторам", Маруани сам ответил, и это видели все, кто смотрел пресс-конференцию: "Киркоров более известен, потому что Попкова никто не знает".

Вот вам и весь ответ. С Попкова взять нечего, потому что как автор он получил от Филиппа небольшие деньги. Авторские в нашей стране небольшие, это можно проверить во всем агентствам. Поэтому вообще смешно предъявлять иск в миллион евро. В нашей стране такие авторские никто не получал. Получал только владелец авторского агентства.

Я думаю, что человек, который представляет его интересы и у которого среди юристов очень плохая репутация (адвокат Игорь Трунов - ред.), Маруани просто дезинформировал. Я говорила с приятелями адвокатами, они говорят, что этот человек нечистоплотен, и о нем очень дурно отзываются в юридических кругах. Я думаю, что он и ввел Маруани в заблуждение, и музыкант оказался в такой жалкой ситуации.

Ведь действительно очень жалко, когда люди уже в возрасте, имея большое музыкальное прошлое, оказываются в смешных историях. Я бы на месте Маруани все-таки постаралась разобраться, не используя Филиппа, для того, чтобы потом здесь провести концертный тур. История дурно пахнущая.

- Итальянский специалист по истории музыки Энцо Амато написал книгу, где утверждает, что многие симфонии Моцарта - это чистой воды плагиат, и списаны они с творений итальянских композиторов. И что, мы от этого будем меньше любить Моцарта?

- Я бы не стала говорить, что Моцарт списан, Моцарт достаточно убедителен. Сейчас, поскольку даже нет могилы самого Моцарта, нельзя прийти с ясновидящим и попросить разложить там карты или какой их другой инструмент и спросить: "Моцарт, ты тырил эту песню или сделал аранжировку?".

Ведь Моцарт с его гением мог аранжировать это произведение. И документов касательно Моцарта, не так много в мире. Как и по Шекспиру, о котором говорят, что нет такого автора, а все писали другие выдающиеся поэты этого времени, но уже под псевдонимом.

Поэтому давайте не будем предъявлять претензий в Моцарту, который действительно гений, и даже если он что-то аранжировал, то это все равно гениально.

Здесь, в данном случае, есть песня, которая легла на душу всем слушателям нашей страны, и я считаю, что это не делает чести Маруани - во время интервью сказать, что Филиппа никто не знает, а меня знают все. Я честно могу сказать, ссылаясь на своих друзей, которые живут в Америке, они тоже не знают, кто такой Маруани.

Поэтому не надо оскорблять моего коллегу. В данном случае, мне кажется, надо взять себя в руки и сказать: "Если у меня есть претензия, я могу доказать, что песня у меня сворована и я предъявляю претензию автору по фамилии Попков".

Но Филиппа, пожалуйста, давайте из этой истории уберем, потому что это пахнет бредом. Все мои коллеги точно так же возмущены, потому что каждый из нас покупает песню, и никто не застрахован от того, что она может быть стибрена. А мы не обязаны проверять эту информацию. Мы покупаем произведение, платим за него деньги.

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Темы плагиат Дидье Маруани Филипп Киркоров Лолита Милявская
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