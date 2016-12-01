Юрий Лоза: Киркорову нужен пиар, как никому

Чуть ли не главной темой обсуждения стал недавний скандал между Дидье Маруани и Филиппом Киркоровым. Напомним, лидер французской музыкальной группы Space обратился в российский суд с иском о запрете на исполнение Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав. Нанесенный ущерб он оценил в 75,34 млн рублей.

Фото: Facebook/Юрий Лоза

Теперь одни обвиняют Маруани в том, что он вымогал деньги у российского певца, другие убеждены, что Киркоров действительно занимался плагиатом и, в принципе, по этом поводу пережил уже не один скандал…

Прокомментировать эту скандальную ситуацию Pravda. Ru попросила певца Юрия Лозу.

— Как думаете, на этот раз некая грань допустимого пересечена?

— Этого скандала вообще теоретически быть не должно. Киркоров певец, а Маруани композитор. Какие могут быть терки между композитором и певцом из разных стран? Никаких. Киркоров не имеет никакого отношения к написанию этой песни. Он вообще здесь не участник конфликта. А все его тащат на передний план.

Должны разбираться Маруани с Попковым (автором песни. — Прим. ред.). Это их разборки. Киркоров участвует только потому, что у него есть миллион, а у Попкова нет. Вот и все разборки. И Киркорову нужен пиар, а больше никому не нужен.

— Какие могут последствия? Организаторы концертов продолжит звать Филиппа Киркорова?

— Вообще нет проблемы. Еще раз говорю, Киркоров здесь не при чем. Он первый исполнитель песни "Жестокая любовь", после него эту песню кто только не пел. Во всех кабаках ребята пели, и можно любому из них предъявить претензию за то, то он ее спел.

Это глупость, потому что Киркоров не композитор, никогда им не был. Киркоров вообще здесь не должен упоминаться. Пранкеры, разная шушера, адвокаты, кто угодно, только не Киркоров. Он просто певец.

— Значит вы уверены, что это специально организованный скандал? А кому выгодно?

— Специально все сделано, чтобы вам было о чем поговорить. Нет, они не могут конфликтовать между собой. Киркоров не написал эту песню, значит он не мог ее украсть. Он просто спел. Ему принес композитор, он купил и спел. Что еще? Ну другую песню принесли, купил и спел. Точно так же и любой другой исполнитель.

Это композитор должен заниматься отслеживанием этих нот, и смотреть, есть ли там какие-то пересечения или нет пересечений. Это он должен разбираться. Это его проблема, а не Киркорова.

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