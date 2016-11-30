Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Большому монстру" Google придется выполнить требования ФАС

Наука и техника » Технологии » Интернет

28 ноября истек срок выполнения предписания ФАС России к компании Google прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению руководителя исследовательского фонда "Новые медиа" Кирилла Багаева, "Google можно понять, это вопрос их монетизации, они сопротивляются как могут, но это обычные требования антимонопольного законодательства".

Большому монстру Google придется выполнить требования ФАС
Фото: АР

Как рассказал Багаев газете "Взгляд", те же самые процессы, которые сейчас происходят между ФАС и Google происходили и в Евросоюзе с весны этого года.

"Это обычные требования антимонопольного законодательства, которое присутствует у нас и в Евросоюзе, — подчеркнул собеседник издания. — Случай с Google, когда большой монстр не выполняет требования антимонопольного законодательства, не первый. Достаточно вспомнить иски, которые предъявлялись в 90-х годах и начале 2000-х, в частности, к Microsoft. Ситуация та же самая. Только тогда речь шла об их интернет-браузере, а сейчас о Google-поиске".

Тем временем ряд западных СМИ, например, MIT Technology Review заявляют, что Россия якобы для контроля в интернете строит целую систему наподобие китайской. По словам Кирилла Багаева, у России есть свои интересы, в том числе и в интернете: защитить свое медийное пространство, защитить права жителей России.

"Другой вопрос, что западные СМИ тиражируют это так, как им это интересно. Однако и Евросоюз, и те же США точно также защищают свои интересы", — подчеркнул Багаев, отметив, что сфера государственного регулирования интернета существует в большинстве стран.

По словам эксперта, в Великобритании контроль даже намного жестче, чем в России. Там есть фильтрация большинства сайтов, закрыть ресурс в Британии могут даже в досудебном порядке, если речь идет о детской порнографии или об экстремистском контенте.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ. Корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет. Американская корпорация подала иск о признании штрафа недействительным, который в настоящее время рассматривается Арбитражным судом города Москвы.

2 ноября ведомство уже оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Как отмечал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до 2 лет.

В итоге ФАС оштрафовала Google на 438,1 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в России.

Ранее Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства со стороны Еврокомиссии. В частности, речь идет о сервисе контекстной рекламы AdWords. Рекламный бизнес Google получил около 19 миллиардов долларов выручки в 2015 году. Эта сумма составляет около 90 процентов от общей выручки компании. В случае признания Google виновным, компания может получить штраф, измеряемый миллиардами евро, что составляет 10 процентов годовой выручки компании за каждое нарушение.

20 апреля 2016 года Еврокомиссия направила в адрес Google официальное обвинение с предварительными выводами о нарушении компанией требований европейского антимонопольного законодательства (так называемый — "Statement of Objections") посредством злоупотребления доминирующим положением.

Основные нарушения, установленные Еврокомиссией:

— Связывание сервисов: Google требует обязательной предустановки поиска Google и браузера Google Chrome, а также установки поиска Google по умолчанию, как условия получения доступа к другим доминирующим приложениям Google, в частности — магазину приложению Google Play

— Антифрагментационные требования: требования Google, направленные на запрет производителям мобильных устройств выпускать устройства на альтернативной операционной системе, основанной на открытом коде Android.

— Требования эксклюзивности: требование об эксклюзивной предустановке поиска Google на мобильных устройства (запрет предустановки конкурирующих сервисов), обусловленное получение финансовых выплат.

Практики, исследуемые Еврокомиссией, идентичны нарушениям, установленным ФАС РФ. В качестве возможных мер воздействия Еврокомиссия рассматривает оборотные штрафы (по словам представителя Еврокомиссии штраф должен быть достаточным для предотвращения нарушения), а также запрет применения Google антиконкурентных практик.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Apple и Google накажут за Крым
Темы Google ФАС штраф криминал
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье
Диета по группе крови – деньги на ветер?
Бывший СССР
Азербайджан развивает международное сотрудничество
Здоровье
Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер
Комментарии
Gleb Zhiglov Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Александр Девятов Ученые назвали самый лучший антиоксидант
Александр Девятов Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
facebook_100008953007890 Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой
Иваныч Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Венера Латыпова "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Серёга RU "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Oleg Seleznev Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
вячеслав хижкин "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Петр Марков Правительство выделило 5 млрд на российские самолеты
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?