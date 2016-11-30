"Большому монстру" Google придется выполнить требования ФАС

28 ноября истек срок выполнения предписания ФАС России к компании Google прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению руководителя исследовательского фонда "Новые медиа" Кирилла Багаева, "Google можно понять, это вопрос их монетизации, они сопротивляются как могут, но это обычные требования антимонопольного законодательства".

Фото: АР

Как рассказал Багаев газете "Взгляд", те же самые процессы, которые сейчас происходят между ФАС и Google происходили и в Евросоюзе с весны этого года.

"Это обычные требования антимонопольного законодательства, которое присутствует у нас и в Евросоюзе, — подчеркнул собеседник издания. — Случай с Google, когда большой монстр не выполняет требования антимонопольного законодательства, не первый. Достаточно вспомнить иски, которые предъявлялись в 90-х годах и начале 2000-х, в частности, к Microsoft. Ситуация та же самая. Только тогда речь шла об их интернет-браузере, а сейчас о Google-поиске".

Тем временем ряд западных СМИ, например, MIT Technology Review заявляют, что Россия якобы для контроля в интернете строит целую систему наподобие китайской. По словам Кирилла Багаева, у России есть свои интересы, в том числе и в интернете: защитить свое медийное пространство, защитить права жителей России.

"Другой вопрос, что западные СМИ тиражируют это так, как им это интересно. Однако и Евросоюз, и те же США точно также защищают свои интересы", — подчеркнул Багаев, отметив, что сфера государственного регулирования интернета существует в большинстве стран.

По словам эксперта, в Великобритании контроль даже намного жестче, чем в России. Там есть фильтрация большинства сайтов, закрыть ресурс в Британии могут даже в досудебном порядке, если речь идет о детской порнографии или об экстремистском контенте.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ. Корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет. Американская корпорация подала иск о признании штрафа недействительным, который в настоящее время рассматривается Арбитражным судом города Москвы.

2 ноября ведомство уже оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Как отмечал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до 2 лет.

В итоге ФАС оштрафовала Google на 438,1 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в России.

Ранее Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства со стороны Еврокомиссии. В частности, речь идет о сервисе контекстной рекламы AdWords. Рекламный бизнес Google получил около 19 миллиардов долларов выручки в 2015 году. Эта сумма составляет около 90 процентов от общей выручки компании. В случае признания Google виновным, компания может получить штраф, измеряемый миллиардами евро, что составляет 10 процентов годовой выручки компании за каждое нарушение.

20 апреля 2016 года Еврокомиссия направила в адрес Google официальное обвинение с предварительными выводами о нарушении компанией требований европейского антимонопольного законодательства (так называемый — "Statement of Objections") посредством злоупотребления доминирующим положением.

Основные нарушения, установленные Еврокомиссией:

— Связывание сервисов: Google требует обязательной предустановки поиска Google и браузера Google Chrome, а также установки поиска Google по умолчанию, как условия получения доступа к другим доминирующим приложениям Google, в частности — магазину приложению Google Play

— Антифрагментационные требования: требования Google, направленные на запрет производителям мобильных устройств выпускать устройства на альтернативной операционной системе, основанной на открытом коде Android.

— Требования эксклюзивности: требование об эксклюзивной предустановке поиска Google на мобильных устройства (запрет предустановки конкурирующих сервисов), обусловленное получение финансовых выплат.

Практики, исследуемые Еврокомиссией, идентичны нарушениям, установленным ФАС РФ. В качестве возможных мер воздействия Еврокомиссия рассматривает оборотные штрафы (по словам представителя Еврокомиссии штраф должен быть достаточным для предотвращения нарушения), а также запрет применения Google антиконкурентных практик.

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