ФАС предупредила Google о еще одном штрафе

ФАС выпишет Google новый штраф на 1 миллион рублей при неисполнении предписания до 28 ноября, затем обратится в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу антимонопольного ведомства Игоря Артемьева.

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"Мы сразу выносим еще один административный штраф (если Google не исполняет предписание). Это уже является для суда абсолютным свидетельством. Штраф будет порядка 1 миллиона рублей ", — сказал он.

Напомним, 2 ноября ведомство уже оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. По словам Артемьева, такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели. Глава ФАС также отмечал, что при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до 2 лет.

В 2015 году ФАС признало, что компания Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Пользуясь своим доминирующим положением, корпорация запретила производителям мобильных устройств Fly, Explay и Prestigio, которые идут на продажу в Россию, оставлять возможность для пользователей по предустановке сервисов "Яндекса" и не оставила им выбора по использованию программ.

Корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет.

Антимонопольная служба предписала отредактировать соглашения с производителями телефонов, чтобы пользователи сами могли выбирать, с какими мобильными приложениями им работать. Однако корпорация оспаривает судебные решения, принятые в пользу ФАС, и не намерена выполнять предписания и платить многомиллионные штрафы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда, Арбитражный суд Москвы привлек российскую компанию "Яндекс" в качестве третьего лица к слушаниям по иску компании Google Inc. о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы России оштрафовать Google на 500 000 руб.

"Яндекс" подал ходатайство о вступлении в дело Google против ФАС в качестве третьего лица, не предъявляя никаких требований. В российской компании пояснили, что именно "Яндекс" был инициатором антимонопольного судебного разбирательства против Google. Ранее суд отказал "Яндексу" в допуске к процессу по другому штрафу, в размере 438 миллионов рублей, который ФАС наложила на Google. В середине ноября "Яндекс" обжаловал этот отказ.

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