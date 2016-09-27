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Источник Правда.Ру

В России создают парашют для прыжков со сверхмалых высот

Наука и техника » Технологии

В интересах Министерства обороны РФ создадут безранцевый парашют для прыжков со сверхмалых высот.

В России создают парашют для прыжков со сверхмалых высот
Фото: Правда.ру

Как сообщает телерадиокомпания "Звезда", парашют будет носить название "Штурм" и позволит проводить высадку десанта с высоты в 80 метров, а в перспективе и с 50 метров.

"Такое десантирование нужно в тех случаях, когда по позициям противника были нанесены удары артиллерией и авиацией и десант нужно забросить в кратчайшие сроки", — сообщил гендиректор "НИИ парашютостроения" Дмитрий Третьяков.

По словам Третьякова, противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришел в себя.

Первые образцы парашютов уже проходят испытания на манекенах. Вскоре к прыжкам подключатся парашютисты.

Ранее Правда.Ру писала о том, что и использующуюся в ВДВ Парашютную систему Д-10 с 2017 года начнут модернизировать. Парашютистам обеспечат более удобную подвесную систему и грузовой контейнер.

Как сообщил командир управления подготовки ВДВ полковник Михаил Усипенко в эфире "Эха Москвы", после 2020 года российским десантникам достанутся парашютные системы нового поколения.

Новая система, которую разработают за ближайшие три года, будет маркирована как Д-14. Опытно-конструкторская работа "Шелест", призванная создать Д-14, откроется в 2018 году, а по завершении её деятельности систему планируется пустить в производство и направить на оснащение вооружённых сил.

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Темы ВДВ армия модернизация Министерство обороны
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