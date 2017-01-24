Американцы назвали преимущества "Калибров" над "Томагавками"

Американские эксперты сравнили крылатые ракеты "Калибр" с американским аналогом — ракетами "Томагавк" и признали: техника РФ лучше. Об этом сообщает издание The National Interest.

источник Pravda.Ru

Аналитики признают, что российские "ракеты для поражения наземных целей теоретически не уступают американским "Томагавкам", а противокорабельные ракеты "могут оказаться даже эффективнее".

В числе преимуществ России — способность применять это мощное оружие большой дальности, используя небольшие корабли, которые действуют рассредоточено, также это гибкий подход к созданию крылатых ракет в РФ — наличие более десятка разных вариантов. Кроме того, эксперты отметили "ноу-хау" российских оружейников — резкое ускорение крылатой ракеты на подлете к цели до трех чисел Маха, передает "Взгляд".

Напомним, в августе прошлого года корабли Черноморского флота РФ уничтожили базу боевиков в Сирии тремя ракетами "Калибр".

В ведомстве уточнили, что первый удар был нанесен по базе террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России, в районе населенного пункта Дар-Тааза. Другие "Калибры" нанесли удары по заводу, производящему боеприпасы, и крупному складу вооружения в провинции Алеппо. Все цели уничтожены.

Как ранее сообщала Правда.Ру, портал War Is Boring назвал главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором". F-22 считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако он уступает российскому Су-35. В частности, американский истребитель "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты обладают такой возможностью.

Также у F-22 нет радаров бокового слежения. Они необходимы, чтобы пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда. Сообщается, что отсутствие этих систем связано с ограничением финансирования. Бюджет сократили почти вдвое. Компания, занимающаяся проектом, закладывала на электронику $16 миллионов, но ВВС США ввело лимит в $9 миллионов.

Кстати, американская техника не только уступает российской, но еще и ломается в самые ответственные моменты. В начале января у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США отвалился один из двигателей. Это произошло в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота.

Это далеко не первая авария с американскими истребителями. Череда неприятностей преследует истребитель 5-го поколения F-35. В результате очередного, уже третьего за последние три года возгорания самолет, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, лишь благодаря мастерству пилота, все же совершил посадку. Ущерб составил, как минимум 2 миллионов долларов. Инцидент случился 27 октября на базе Бофор в Южной Каролине.

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