В Эстонии показали нового боевого робота

Эстония представила новую разработку — боевую роботизированную платформу на телеуправлении. Новинку показали на проходящей в Абу-Даби выставке вооружений, сообщает Jane's.

Фото: © facebook.com/Milerm

Платформа управляется при помощи двух операторов: один отвечает за движение, второй — за управление огнем. Из вооружения на боевую платформу может устанавливаться 7,62-миллиметровый или 12,7-миллиметровый пулемет либо 40-миллиметровый автоматический гранатомет.

Первыми заказчиками новинки будут вооруженные силы Арабских Эмиратов.

Как сообщала "Правда.Ру", со следующего года российский военно-промышленный комплекс планирует начать разработку наукоемкого оружия. Речь идет о высокотехнологичном оружии нового поколения. Причем на создание подобного рода систем планируется отвести всего семь лет.

"Силами правительства и армии РФ была создана новая программа вооружения государства. Полностью осуществить ее мы планируем до 2025 года. В цели поставленной задачи входит разработка робототехнических средств и вооружений с искусственным интеллектом", — заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин.

А накануне в России раскрыли облик солдата будущего. "Солдат будущего будет представлять собой сложную систему, центром которой является человек и в которой есть элементы, конструктивно и функционально объединенные общей задачей: вывести человека за пределы зоны огневого поражения, усилить его боевую мощь и обеспечить сохранность жизни", — рассказал РИА "Новости" руководитель проекта "Защитник будущего" Аркадий Петросов.

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