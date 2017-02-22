В России раскрыли облик солдата будущего

Стало известно, как будет выглядеть солдат будущего. Его облик раскрыли в Фонде перспективных исследований. Он разрабатывает проект "Защитник будущего".

"Солдат будущего будет представлять собой сложную систему, центром которой является человек и в которой есть элементы, конструктивно и функционально объединенные общей задачей: вывести человека за пределы зоны огневого поражения, усилить его боевую мощь и обеспечить сохранность жизни", — рассказал РИА "Новости" руководитель проекта Аркадий Петросов.

При этом новая экипировка не будет требовать от бойца каких-то новых компетенций. Напротив, она поможет солдату любого уровня подготовки. Экипировка будет проста в эксплуатация, но при этом эффективна за счет использования интеллектуальных средств поражения.

Она приблизит эффективность военного к уровню лучшего снайпера и при этом повысит выносливость и другие физические показатели.

К слову, по мнению экспертов, в будущем человечество ждут "экологичные войны". Ведь урон нашей общей экологии становится все больше, а возможностей у природы его компенсировать — все меньше. Сначала экологичными боеприпасами вооружатся развитые страны, и это станет еще одним их отличием от бандитских группировок типа запрещенной в России ИГИЛ.

Например, вполне можно сделать корпус ракеты из обыкновенной крафт-бумаги, намотанной на болванку слой за слоем, с пропиткой из клея, который спустя какое-то время разлагается от воздействия воздуха, солнца и воды.

Ну а зимой, на Севере, среди льдов и при морозах в 30-40 градусов вполне применимы и совсем уж экзотические боеприпасы, сделанные изо льда. Мало ли какие специальные операции потребуется провести, скажем, на полюсе?

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