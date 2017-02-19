ЭКСПЕРТ: зачем Россия тестирует новую военную технику в Арктике

Новая российская военная техника пройдет "испытание холодом". Специалисты проверят, как она покажет себя в условиях Крайнего Севера.

источник Pravda. Ru

Экспедиция Минобороны на современных образцах снегоболотоходной техники пройдет от поселка Тикси, Республика Саха (Якутия), до острова Котельный, архипелаг Новосибирских островов, и обратно — по ледовому покрытию моря Лаптевых.

Испытаний также ждут быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки. Подробнее о тестировании "Правде.Ру" рассказал Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отечества", военный эксперт, полковник запаса.

О какой технике идет речь?

Техника известная: это транспортеры, например, класса "Витязь" гусеничные, которые используются как платформа для различных видов вооружений; в том числе для систем противовоздушной обороны войскового класса. Это различные средства передвижения личного состава, включая снегоходы, и так далее. Плюс адаптация имеющихся систем вооружения под арктические условия. Например, известно, что система ПВО "Панцирь" также имеет арктический вариант, который сейчас проходит испытания в соответствующих условиях.

Понятно, что под особые арктические условия необходимо адаптировать также и личное оружие, имеется в виду стрелковое, прицельные комплексы для него и так далее. При этом надо понимать, что в условиях Арктики тяжелая бронетехника практически неприменима, поэтому все образцы приходится монтировать на специальные шасси - как правило, гусеничные; есть варианты на воздушной подушке.

Почему необходимо испытывать технику в условиях крайнего Севера?

Потому что арктическое направление является важнейшим и непростым для нас стратегическим направлением - особенно в условиях, когда мы собираемся Северный морской путь сделать международной транспортной артерией. Естественно, надо обеспечить его безопасность. Кроме того, добыча различных полезных ископаемых на шельфе арктических морей расширяется.

Это направление является одним из ключевых с точки зрения военной безопасности России. В частности, не секрет для наших военных специалистов, что с этого направления в военных планах Америки, на случай военного конфликта с Россией, предусмотрено применение авиации с крылатыми ракетами. Развертывание группировки в Арктике, создание там системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки позволяет нам отодвинуть рубежи пуска крылатых ракет вероятного противника на несколько сотен километров. Если раньше они могли со своих рубежей пуска доставать практически до центра России, то сейчас мы развертыванием группировки в Арктике. И фактически отодвинули их так, что до центральных районов они уже не достают.

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