Минобороны испытывает новые образцы военной техники в Арктике

В Арктике проходят испытания новой российской военной техники. Образцы испытывают холодом и проверяют, могут ли они работать в суровых условиях Крайнего Севера.

из Фото из архива "Правды.Ру"

Об этом сообщил замглавы минобороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отметил, что на современных образцах снегоболотоходной техники экспедиция пройдет от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия)) до острова Котельный (архипелаг Новосибирских островов) и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых. Тестирование пройдут также кузова-контейнеры, быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки.

Добавим, что в последнее время в Арктике восстанавливают военные базы и аэродромы, которые были заброшены в 90-е годы. В декабре 2014 года для координации действий подразделений минобороны в Арктике на базе Северного флота было сформировано межвидовое объединенное стратегическое командование "Север".

Отметим, что на днях президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил о необходимости укрепления границы в Арктике и на Дальнем Востоке.

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