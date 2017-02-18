Российское приложение для смартфонов стало хитом Интернета

Разработчики из Санкт-Петербурга выпустили мобильное приложение FaceApp, которое моментально взорвало Интернет. О программе СМИ впервые написали еще в январе, когда была анонсирована версия FaceApp для iOS, а второе дыхание приложение обрело с выходом Android-версии.

Фото: twitter.com

FaceApp дает возможность владельцам смартфонов проводить самые разные эксперименты по изменению внешности над своими (и чужими) фотографиями - добавлять улыбку, если ее нет на снимке, состаривать или омолаживать человека на фото и даже менять его пол.

Результатами можно делиться в социальных сетях. По словам разработчиков, для работы над внешностью приложение использует искусственный интеллект. Интересно, что особой популярностью FaceApp стал пользоваться среди жителей Японии.

Это не первое приложение, использующее искусственный интеллект для работы с внешностью. Как сообщала "Правда.Ру", в 2016 году большую популярность получила мобильная программа MSQRD, созданная белорусскими разработчиками. С ее помощью можно накладывать на лицо человека маски в режиме реального времени, а двум людям (и похожим на них) - меняться лицами.

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