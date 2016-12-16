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Источник Правда.Ру

iPhone 6S тоже начали взрываться

Наука и техника » Технологии

iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор, пару недель назад Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

iPhone 6S тоже начали взрываться

Как сообщает Лайф, читатель издания Phone Arena прислал в редакцию снимки своего сгоревшего iPhone. По словам владельца, "яблочный" девайс" охватило пламенем сразу после отключения от зарядного устройства.

Как только мужчина вытащил провод, из смартфона повалил густой дым, а затем телефон почти моментально загорелся. Пользователь не сообщил, планирует ли он обращаться по поводу инцидента в Apple или в суд. Также неизвестно, получил ли мужчина какие-либо ожоги и травмы.

Напомним, в октябре житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины. Также в сентябре пользователь Reddit пожаловался, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.

Однако корпорация Apple уверена, что самовоспламенение происходит не по вине компании. Как пишет Ubergizmo, расследование, которые провели в компании, показало: взрывы происходят не по вине Apple, а по вине пользователей. По результатам проверок, воспламенения аппаратов были вызваны повреждением устройств и другими внешними факторами.

Ранее стало известно, что Samsung принудительно заблокирует в США все смартфоны Galaxy Note 7. После того как в начале этой осени компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США за последние дни из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени.

Многие авиакомпании запретили проносить Galaxy Note 7 на борту самолетов. В частности, на всех американских рейсах Galaxy Note 7 теперь нельзя сдавать в багаж. Использовать телефоны запретили австралийские авиакомпании, отдельные перевозчики в Азии и европейские Air France и KLM. Официальные представители компании Samsung обратились к клиентам с просьбой отключить телефоны и больше их не включать.

Во Флориде из-за воспламенившегося телефона сгорел автомобиль. Пару дней назад местный житель Натан Дорначер оставил Galaxy Note 7 заряжаться на приборной панели своего "Джипа". Выглянув из окна дома, он обнаружил, что его машина объята пламенем. В результате пожара автомобиль полностью сгорел. В тот же день стало известно о пожаре в штате Южная Каролина из-за воспламенившегося смартфона Samsung. 11 сентября телефон загорелся в руках у шестилетнего ребенка из Нью-Йорка, когда тот просматривал видео.

Samsung потребовал от клиентов немедленно отключить телефоны. Несколькими днями ранее компания распространила заявление, в котором говорилось, что пользоваться Galaxy Note 7 нельзя. Их необходимо выключить и обменять на новые аппараты. Пока исправленные Galaxy Note 7 не поступили в продажу, клиенты могут получить временно другую модель телефонов.

Компания потеряла 22 миллиарда долларов капитализации. Samsung стал стоить дешевле на 11 процентов. По данным западных СМИ, это самое большое падение стоимости акций компании с 2008 года.

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