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Источник Правда.Ру

В "Лаборатории Касперского" с нуля создали собственную ОС

Наука и техника » Технологии

Новую операционную систему, названную KasperskyOS 11-11, к адаптированную под автоматизированные системы управления, сетевое оборудование и устройства интернета вещей,   создали разработчики компании "Лаборатория Касперского".

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Информация об этом опубликована на сайте компании.

Как утверждают специалисты, KasperskyOS 11-11 была создана с нуля, не опираясь на ядро Linux. Цифры 11-11 в названии системы означают число и месяц 11 ноября 2002 года, когда стартовала разработка проекта. На данный момент новая ОС уже готова к практическому применению.

KasperskyOS может быть адаптирована под различные запросы в зависимости потребностей пользователя. Уникальность ОС заключается в том, что ее структура основывается на делении объектов на максимальное количество изолированных сущностей. Все возможности внутри системы задокументированы, все доступные действия для стороннего кода заранее определены. Следовательно, вредоносные программы не смогут найти уязвимость, которая позволит совершить какое-либо действие без ведома пользователя.

Как сообщала "Правда.Ру", 10 ноября ФАС России объявила о возбуждении дела против американской корпорации. "Компания Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений, в том числе "Лаборатория Касперского", не способны в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного ПО и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери", - приводит пресс- служба слова заместителя генерального директора "Лаборатории Касперского" по юридическим вопросам и безопасности Игоря Чекунова.

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