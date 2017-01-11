Власти Китая запретили лицензировать приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, из-за угрозы для общественной безопасности.
Как сообщает Forbes, свое решение департамент по делам печати, радиовещания, кинематографии объяснил тем, что игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.
Однако наиболее вероятной причиной запрета издание считает "угрозу безопасности географической информации": приложение получает и использует данные о местоположении пользователя. Pokemon Go в основном опирается на данные сервиса Google Maps, который также блокируется в Китае.
Ранее сообщалось, что власти страны решили провести оценку возможных рисков для безопасности страны перед тем, как выдать лицензию для приложения Pokemon Go и ряда других игр, основанных на технологии "дополненной реальности".
Как сообщает агентство Reuters, игра Pokemon Go по-прежнему недоступна в Китае. Регулятор СМИ Китая с другими правительственными учреждениями проводил совместную работу для оценки потенциальных рисков приложения по причине "высокого уровня ответственности в отношении национальной безопасности и защиты жизни и имущества людей".
Эксперты опасаются, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Приложение также может быть использовано для шпионажа и серьезно влиять на психику.
Американская компания Niantic Inc, которая разработал игру, пока не прокомментировала данную информацию.
Напомним, игра "Pokemon Go" популярна у пользователей смартфонов по всему миру. В ней есть функция дополненной реальности, которая позволяет совмещать окружающую действительность и игровое пространство.
"Еще недавно был период погруженности в виртуальный мир, а сейчас переходят именно к желанию выйти в реальный мир. И эта покемономания — это как раз про то, что хочется реального общения, реальных реакций, знакомств, это способ привлечения внимания и способ заявить, что я не нечто, как аватарка, а я человек и я хочу быть увиденным, услышанным, я хочу, чтобы со мной взаимодействовали, пусть даже таким странным образом. Людям также не хватает положительных эмоций и какой-то цели, смысла в жизни", — рассказал ранее Pravda.Ru кандидат психологических наук, биолог, психолог, основатель "Академии частной жизни" в Санкт-Петербурге Лариса Ренар.
Ранее американские ученые, наблюдая за игроками в Pokemon Go пришли к выводу, что приложение помогает им ненадолго улучшить физическую форму, избавив от нескольких лишних килограммов за счет того, что игроки каждый день проходили примерно на километр больше обычного.
Как говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ, Кэтрин Хоу из Гарвардского университета и ее коллеги собрали в начале августа группу из примерно тысячи добровольцев, регулярно игравших в Pokemon Go, и попросили их установить на смартфоны программу, которая считала число пройденных шагов.
Через несколько недель исследователи подвели итоги эксперимента, сравнив число пройденных шагов среди любителей покемонов и людей из контрольной группы, которые вели обычный образ жизни. Оказалось, что "покемонщики" в среднем проходили на тысячу шагов больше. Если перевести это в метры, то можно говорить, что каждый день любители Pokemon Go проходили дополнительно 800-1000 метров.
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