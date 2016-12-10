Samsung принудительно выведет из строя Galaxy None 7

Samsung принудительно заблокирует в США все смартфоны Galaxy Note 7. Как сообщает NBC News со ссылкой на заявление южнокорейской компании, Samsung выпустит обновление программного обеспечения, которое после установки на смартфон заблокирует возможность зарядки аккумулятора и лишит устройство возможности подключаться к сотовым сетям.

Фото: АР

"Это полностью лишит смартфоны Galaxy Note 7" способности функционировать как мобильное устройство", — сообщает компания, отмечая, что обновление ПО для этой модели выйдет 19 декабря.

Напомним, в октябре 2016 года Samsung Electronic приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7. Произошло это после информации об очередном произвольном возгорании этой модели. Продажи потенциально дефектных устройств официально приостановлены.

После того как компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США в сентябре из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени. Некоторые Samsung Galaxy Note 7 из первых поставок взрывались из-за брака аккумулятора.

Ранее в США авиапассажиров предостерегли от использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Авиационный регулятор Штатов предупредил пассажиров о небезопасности использования или подзарядки смартфонов в самолетах. Об этом сообщает агентство Reuters. Власти обеспокоены случаями возгорания батареек этих гаджетов. "Мы настоятельно советуем не пользоваться этими смартфонами во время полета", — говорится в сообщении.

8 декабря во время рейса из Палау в Тайвань на борту самолета авиакомпании China Airlines произошло задымление. Виновником инцидента оказался телефон Samsung Galaxy S6. Об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на авиакомпанию.

Компания Samsung продолжает расследование известных инцидентов. Как известно, новинка от Samsung пришлась по душе IT-обозревателям, однако технические неполадки помешали успешному мировому запуску смартфона.

"В наш век повышенных скоростей люди стремятся к мобильности и автономности. Смартфоны и планшеты, несмотря на всю свою портативность, по многим параметрам отнюдь не идеальный вариант для человека, стремящегося идти в ногу со временем. Чем же можно их заменить, хотя бы когда мы находимся вне дома или офиса? Порассуждать на эту тему предлагает в своем материале "Что придет на смену смартфонам" обозреватель Pravda. Ru Ирина Шлионская.

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