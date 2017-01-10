Россию объявили мировой кибердержавой

Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. К такому выводу пришла компания Zecurion Analytics, которая занимается защитой данных от утечек.

Как отмечает Zecurion Analytics в докладе, данные которого приводит "Коммерсантъ", в последнее время российские кибервойска всё чаще привлекают для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающих "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран". По словам собеседника газеты, на рынке информационной безопасности численность таких подразделений сегодня достигает порядка тысячи человек, а на их финансирование ежегодно тратится около $300 миллионов.

По словам директора по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина, в государственных военных структурах России есть киберкомандования, но это не военные хакеры, а персонал, задействованный в защите инфраструктуры военных киберсистем. Кибератаки, шпионаж и информационные войны относятся к сфере деятельности технологической разведки, а значит, "не могут использовать военные бюджеты".

По оценке Zecurion Analytics, самая сильная "армия в киберпространстве" у США. Государственное финансирование этого направления может достигать около $7 миллиардов в год. Численность хакеров, работающих на США, аналитики оценили в 9 тысяч человек. После США по объему финансирования и количества хакеров следуют Китай, Великобритания и Южная Корея.

Напомним, перед президентскими выборами в США в компьютерную сеть национального комитета Демократической партии проникли хакеры. Конечно, призванная на помощь после взлома фирма CrowdStrike с порога авторитетно заявила: проникновение совершено профессиональными хакерами из ФСБ и ГРУ, причем, независимо друг от друга.

Тогда факт хакерского взлома комитета по выборам в конгресс Демократической партии подтвердил и предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Этот комитет занимается сбором средств на предвыборную кампанию кандидатов-демократов, баллотирующихся в палату представителей конгресса. Возможной целью хакеров могла быть информация о донорах партии. В окружении Клинтон предположили, что подобными действиями Россия может попытаться повлиять на исход выборов.

По информации издания, за взломом может стоять хакерская группировка Fancy Bear, якобы связанная с Главным разведывательным управлением России. После первых кибератак на стан Демократов на сайте WikiLeaks появилось 19 тысяч писем неприглядной партийной переписки. Демократы также заявили, что российские хакеры якобы пытались помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу. Сам Трамп это опроверг и заявил, что России стоило бы помочь добыть 30 тысяч электронных писем, которые Хиллари Клинтон удалила со своего личного сервера, где хранила секретную служебную переписку в бытность госсекретарем.

После якобы "российской кибератаки", спецслужбы США бросили все свои силы на операции по наблюдению за Москвой, причём масштабы превосходят показатели времён холодной войны. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц, в операциях будут принимать участие подпольные сотрудники ЦРУ.

При этом будут использоваться возможности Агентства национальной безопасности (АНБ) в области кибершпионажа, спутниковых систем и других средств. Отмечается, что ранее эти ресурсы были направлены на борьбу с терроризмом и работу в зонах военных конфликтов, в которых были задействованы США.

"Взлом национального комитета Демократической партии вызвал опасения, что Россия стремится подорвать демократические институты или даже повлиять на исход президентской гонки в США", — пишет издание.

Фактически, на шпионаж Россия выделяет минимальные средства, однако на шпионаж против США выделяется значительная его часть, а количество российских разведчиков в Соединённых Штатов превышает число американских оперативных сотрудников, работающих в России.

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