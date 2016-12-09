Статус китайцев будут определять "лайки" от государства?

Эксперимент по определению социального рейтинга граждан прошел в китайской провинции Цзянсу. К 2020 году эту систему планируется распространить на весь Китай.

Оценки выставляло государство. Перешёл на красный свет - минус в карму, запостил в соцсеть что-нибудь верноподданническое - плюс, пожаловался в сети на чиновников - снова минус.

А дальше люди делятся на категории: для высшей категории А все дороги открыты, а неблагонадёжные из низшей категории D не могут ни за рубеж выехать, ни кредит получить. При этом, чем ниже рейтинг, тем больше слежки и меньше привилегий.

Например, А-люди могут получить поддержу правительства и своего бизнеса, а также привилегии при вступлении в партию, при поступлении на службу в армию или на госслужбу. В свою очередь D-люди часто оставались без работы и не могли рассчитывать на поддержку властей.

Обладатели низкого рейтинга благонадежности подвергнутся санкциям. Они не смогут воспользоваться рядом привилегий, за ними будет назначена усиленная слежка, а инспекции могут нагрянуть в любой момент.

Доктора, учителя, чиновники и предприниматели смогут получить бонусные баллы от граждан за профессионализм и неподкупность.

Идея эксперимента принадлежит Компартии Китая. Вся система "социального доверия" описывается в специальном документе, представленном китайскими властями. Правительство планирует отслеживать любую активность граждан и компаний, в том числе использование мобильных телефонов и сервисов электронной коммерции.

Также будут учтены данные из налоговой службы, полиции, суда, банков и служб занятости. Чтобы оценить политическую, коммерческую, социальную и юридическую «добропорядочность» каждого гражданина специальные подразделений будут собирать огромную базу данных на основе мониторинга сети.

Издание The Washington Post так обрисовало работу этих баллов: чем их выше, тем больше будет вознаграждение, чем меньше, тем серьезнее наказание, при этом в роли судьи выступит Компартия Китая

При первом тестировании этой системы гражданам присуждали до одной тысячи баллов "за хорошее поведение", лучшие работники получали 100 баллов, а у нарушителей вычитали из рейтинга 20 баллов.

Идея компартии вызывала критику в сети, и многие заявили, что это граждане должны оценивать руководство, а не наоборот.

В новой системе наказания не настолько жесткие. Хотя ограничений для неблагонадежных по-прежнему хватает.

Создавать "Большого брата" правительству помогают несколько частных компаний, одна из которых - Sesame Credit - заслужила признание некоторых граждан. Те, у кого высокий положительный рейтинг, могут воспользоваться услугами компании по аренде автомобилей и велосипедов без залога.

Аналитики, оценившие такую систему, уже высказали свое мнение: такая базы благонадежности на уроне государства потребует огромных усилий и вложений, как политических, так и технологических. Кроме того, подобные системы всегда очень привлекательны для хакеров. Проникнуть в базу и использовать имеющиеся там данные или просто внести изменения, захотят не только киберпреступники, но и правительственные агенты.

Если вы думаете, что Китай - это одна-единственная страна, где при помощи технологий жизнь человека превращают в матрицу, то это мнение ошибочно. Например, в базе данных Соединенных штатов хранятся фотографии 117 миллионов граждан страны, то есть, почти каждого второго взрослого американца. Благодаря это системе работают технологии распознавания лиц. Кстати, залезть в эту базу достаточно просто и без навыков хакеров.

Еще один пример: власти Сингапура начали оборудовать улицы города датчиками и камерами для непрерывного сбора информации о гражданах, их привычках и поведении.

Конечно, развитие технологий здорово облегчает нашу жизнь. Но и эти же самые технологии позволяют поставить контроль за населением на высочайший уровень. Достаточно вспомнить попытки установить тотальную круглосуточную слежку за гражданами, которую неоднократно предпринимало Агентство нацбезопасности США. Причем, следить оно намеревается за населением не только в собственной стране.

А уж если когда-нибудь воплотиться в жизнь идея IBM о создании "умных городов", то такое понятие, как "частная жизнь" под прицелом датчиков и камер, просто будет забыто навсегда.