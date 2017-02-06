Defense News: Большинство американских истребителей не могут летать

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Больше 60 процентов американских истребителей не может летать. Речь идет о палубных истребителях F/A-18 Hornet и Super Hornet. Об этом сообщает издание Defense News.

СМИ сообщает, что треть из них находятся на техобслуживании, еще 35 процентов ждут запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.

Как сообщили в ВМС США, в настоящее время 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, не могут летать. Данная цифра включает в себя боевые самолеты, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты, передает РИА Новости.

Эксперты все чаще сравнивают военную технику России и США. Причем зачастую сравнение далеко не в пользу Штатов. К примеру, портал War Is Boring назвал главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором". F-22 считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако он уступает российскому Су-35. В частности, американский истребитель "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты обладают такой возможностью.

Также у F-22 нет радаров бокового слежения. Они необходимы, чтобы пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда. Сообщается, что отсутствие этих систем связано с ограничением финансирования. Бюджет сократили почти вдвое. Компания, занимающаяся проектом, закладывала на электронику $16 миллионов, но ВВС США ввело лимит в $9 миллионов.

Позже эксперты в США сравнили крылатые ракеты "Калибр" с американским аналогом — ракетами "Томагавк" и признали: техника РФ лучше. Об этом сообщает издание The National Interest. Аналитики признают, что российские "ракеты для поражения наземных целей теоретически не уступают американским "Томагавкам", а противокорабельные ракеты "могут оказаться даже эффективнее".

Кстати, американская техника не только уступает российской, но еще и ломается в самые ответственные моменты. В начале января у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США отвалился один из двигателей. Это произошло в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота.

Это далеко не первая авария с американскими истребителями. Череда неприятностей преследует истребитель 5-го поколения F-35. В результате очередного, уже третьего за последние три года возгорания самолет, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, лишь благодаря мастерству пилота, все же совершил посадку. Ущерб составил, как минимум 2 миллионов долларов. Инцидент случился 27 октября на базе Бофор в Южной Каролине.

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