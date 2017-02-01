Defense One: Только снимите санкции - и "российский медведь" превратится в "монстра"

В США заявили, что опасаются последствий снятия антироссийских санкций. А именно — резкого усиления российских вооруженных сил. Об этом сообщает издание Defense One.

Фото: AP

Опасения связаны с тем, что отмена санкций позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России, говорится в статье. Сейчас в США действует запрет на продажу России вооружений или технологий, включенных в так называемый список американской военной продукции (U.S. Munitions List).

"Армия РФ влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны", — цитирует издание Филипа Карбера, главу независимого Потомакского института политических исследований, консультанта Пентагона по вопросам, связанным с российскими вооруженными силами.

По мнению автора, доступ к технологиям из списка военной продукции США увеличит и без того значительную российскую военную мощь, превратив "русского медведя" в настоящего монстра.

К слову, осенью прошлого года это же издание сообщало, что российская армия продемонстрировала в Сирии свою эффективность, и американским военным, привыкшим вести лишь операции против повстанцев на Ближнем Востоке, есть чему поучиться у русских.

В первую очередь, сказал тогда министр армии США Эрик Фаннинг, необходимо ускорить развитие кибер- и радиоэлектронных средств борьбы. Однако, пишет Defense One, главной задачей здесь является необходимость оснастить американские войска теми же средствами информационных и электронных технологий борьбы, которыми обладает Россия.

Эксперты все чаще сравнивают военную технику России и США. Причем зачастую сравнение далеко не в пользу Штатов. К примеру, портал War Is Boring назвал главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором". F-22 считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако он уступает российскому Су-35. В частности, американский истребитель "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты обладают такой возможностью.

Также у F-22 нет радаров бокового слежения. Они необходимы, чтобы пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда. Сообщается, что отсутствие этих систем связано с ограничением финансирования. Бюджет сократили почти вдвое. Компания, занимающаяся проектом, закладывала на электронику $16 миллионов, но ВВС США ввело лимит в $9 миллионов.

Позже эксперты в США сравнили крылатые ракеты "Калибр" с американским аналогом — ракетами "Томагавк" и признали: техника РФ лучше. Об этом сообщает издание The National Interest. Аналитики признают, что российские "ракеты для поражения наземных целей теоретически не уступают американским "Томагавкам", а противокорабельные ракеты "могут оказаться даже эффективнее".

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