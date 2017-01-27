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Источник Правда.Ру

NASA предупредило землян о возможном ударе астероида

Наука и техника » Экология » Космос

 

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Сотрудники американского космического агентства NASA заявили об угрозе в виде огромного астероида, который может упасть на Землю в феврале 2017 года и вызвать масштабное бедствие в виде цунами.

Ученые считают, что первыми увидят падение космического объекта WF9 жители Великобритании, передает РБК.

Известно об этом астероиде было еще в прошлом году, но заявления о реальной угрозе появились только сейчас. Эксперты говорят, что пока делать какие-то выводы рано, ведь неизвестны ни масса, ни траектория WF9.

Накануне Правда.Ру сообщала, что мимо Земли пролетел гигантский астероид. Как сообщается, его размер составил от четырех до 14 метров. Астрономы описывают его как нечто среднее между автомобилем и автобусом. Известно также, что он летит со средней скоростью 26 700 километров в час.

Астероид прошел в 261 тыс. км от Земли — в 2/3 расстояния до Луны. Он был обнаружен при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh, по классификации NASA он входит в группу аполлонов, околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

По оценкам ученых, он слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере.

А в начале января мимо нашей планеты пролетело небесное тело длиной до 34 метров — размером с 10-этажку. Астероид получил название 2017 AG13. Он пролетел мимо Земли 9 января в пределах половины расстояния от Луны до нашей планеты и также пересек орбиту Венеры. Скорость движения составляла не менее 16 км/с. А размеры, как показали расчеты, варьировались от 16 до 34 метров.

Напомним, ученые из Оксфордского университета подготовили отчет "Риски глобальных катастроф". В нем названы главные угрозы, которые могут уничтожить более 10% населения Земли. Среди них: падение на Землю астероида, извержение супервулкана, пандемии, ядерная война, катастрофические изменения климата, а также роботы и искусственный интеллект.

Ранее ученые рассказали, как астероиды бомбардировали Землю миллионы лет назад. Поздняя тяжёлая бомбардировка Земли 3,8 — 3,9 миллиарда лет назад была бы невозможна без миграции Юпитера и Сатурна через Солнечную систему, считают американские специалисты.

Вычисления астрономов указывают на то, что большинство падавших тогда на планету тел были кометами, а не астероидами. Соответствующая статья готовится к публикации в The Astronomical Journal.

Началась бомбардировка потому, что многие кометы и астероиды при резких изменениях действующей на них гравитации гигантских планет выбросило со стабильных орбит. Часть из них получила орбиту ближе к Солнцу, по пути к нему сталкиваясь с Венерой, Землёй и Марсом. Небольшая их часть ударила и в поверхность Луны, что совпадает с датировкой её крупнейших кратеров. Они имеют тот же возраст, что и поздняя бомбардировка.

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