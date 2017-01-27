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Источник Правда.Ру

На Марсе нашли гигантские "стены" высотой с 16-этажный дом

Наука и техника » Экология » Космос

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA (США) представило изображение сети гигантских природных "стен", обнаруженных на Марсе.

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Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки гребней, высота некоторых из них сопоставима с высотой 16-этажного здания.

Специалисты NASA предполагают, лава заполнила трещины и застыла. В течение миллионов лет эрозия источала почву. Лава оказалась прочнее окружающего материала и устояла. В результате выросли "стены", передает РГ.

Накануне ученые рассказали об океанах теплой воды на Марсе. Они существовали на планете благодаря периодическим выбросам его вулканами метана, который порождал парниковый эффект и делал красную планету достаточно теплой для существования на поверхности жидкой воды, пишет журнал Geophysical Research Letters.

"Юный Марс уникален в том смысле, что он был единственной планетой, кроме Земли, о которой мы можем со всей уверенностью сказать, что на ней, хотя бы непродолжительное время, были все условия для зарождения и процветания жизни. Если мы поймем, как выглядел и как работал Марс в прошлом, то сможем понять, как найти такие же планеты вне пределов Солнечной системы", — верит Робин Вордсворт (Robin Wordsworth) из Стэнфордского университета (США).

Отметим, ученые не могли обнаружить достоверные следы существования воды на красной планете до марта 2013 года, когда марсоход нашел первые признаки существования воды в виде залежей глины. Сейчас ученые из Калифорнийского университета нашли новые свидетельства того, что вода в кратере Гейл действительно присутствовала.

Как сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА, ученые изучали камень, который был найден во время одной из последних стоянок Curiosity, когда аппарат был вынужден временно прекратить движение из-за технических неполадок. Тогда ученые и обратили внимание на необычный "пупырчатый" камень, позже им удалось найти на нем окаменевший растрескавшийся слой глины, трещины в котором были заполнены песком и другими породами, встречающимися на дне озер и рек.

Добавим, ученые из РАН считают, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

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