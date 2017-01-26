Эксперт: Космической отрасли не хватает сверхзадачи

Недавно "Роскосмос" дал российским СМИ сразу несколько негативных инфоповодов. Накануне стало известно, что госкомпания требует миллиардную неустойку за срыв разработки новейшего разгонного блока для ракет "Ангара". Позже сообщалось, что специалисты обнаружили причину течи в спускаемом аппарате пилотируемого корабля "Союз МС", который должен был стартовать в марте с очередной экспедицией на МКС, но был заменен на другой корабль.

Фото: AP

Кроме того, "Роскосмос" отозвал все новые двигатели ракет-носителей "Протон-М", отправив их на предприятие-производитель — Воронежский механический завод.

Почему российская космическая отрасль все чаще выступает в негативном свете, Правда.Ру узнала у члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.

— Мы привыкли, что мы первые в космосе, и отвыкать, честно говоря, совсем не хочется… Почему идет такой негатив?

— Во-первых, иск от "Роскосмоса" к Го­су­дарст­вен­ному космическому на­уч­но-про­из­водст­вен­ному центру имени М. В. Хруничева — абсолютно стандартная процедура в рамках закона о госзакупках. По этому контракту работа была заказана "Роскосмосом" в рамках федеральной космической программы на бюджетные деньги. Если требования не выполняются по каким-то причинам, то госзаказчик обязан по закону предъявить претензию. Если он этого не сделает, то Счетная палата уже при проверке предъявит претензии к самому госзаказчику.

У нас, к сожалению, часто бывает, что госзаказчик тратит бюджетные деньги, а работа не выполнена, и никаких претензий к исполнителю не предъявляются. "Роскосмос" здесь поступил честно, несмотря на то, что центр им. Хруничева находится в сложной финансовой ситуации, которую "Роскосмос" за счет собственных средств выправляет последние два года и существенно выправил. Поэтому я бы относился к этому просто: перед законом все равны. И я здесь как раз усматриваю позитив.

Да, двигатели отзывают, будут проверять. Но это же не значит, что все двигатели будут переделывать. Сейчас просто пойдет анализ: можно ли в этом виде использовать, и что нужно сделать.

Мы все очень расстраиваемся и справедливо критикуем "Роскосмос", когда происходят аварии ракет. Сейчас он создает систему контроля качества продукции. И она, как мы видим, работает. Вот сейчас выявили нарушение технологической дисциплины, будут исправлять.

— А что насчет протечки в спускаемом аппарате пилотируемого корабля "Союз МС"?

— Ну протечка, ну бывает. Это стандартный процесс подготовки. Для этого, собственно, и проводятся все испытания на земле, многочисленные проверки. Поэтому космическое производство длинное, долгое и дорогое.

— Раньше аварий не было, или мы меньше знали? Почему ситуация стала хуже?

— Я еще и в советской космонавтике поработал, и тогда были аварии. И они не скрывались, потому что космические аварии трудно скрыть. Тогда, в основном, это был человеческий фактор. Это не было конструкторскими недоработками.

В космическом производстве участвует огромное количество людей, предприятий, и здесь важна внутренняя мотивация. Это первое, с чего нужно начинать всем работающим в отрасли. На втором месте по значимости — бизнес-процесс контроля. И сравните внутреннюю мотивацию людей, которые работали в советской космической отрасли и сейчас. Она, естественно, отличается на порядок.

И в этом, кстати, прессе тоже не надо с себя снимать ответственность. Я помню, это все через мое сердце прошло: "Хватит делать нам ракеты, дайте нам колбасу" в конце 1980-х годов. Вот, получили колбасу, но теперь не стало ракет.

— То есть проблема не в научном уровне, воровстве или экономических перипетиях?

— Проблема во всем. И проблема мотивации — рабочих, инженеров, ученых, конструкторов — не только к космической отрасли относится. Это проблема нашей страны в целом. Талантливая молодежь стремится в сферу IT, в финансы, в шоу-бизнес, но не стремится в инженерные специальности.

— Есть мнение, что такого ученого, как Королев, больше нет, а мы во многом продолжаем ехать на советских разработках. Как думаете?

— Во-первых, не только мы, но и весь мир едет на космических разработках 1950-60-х годов. Во-вторых, чтобы появились такие люди, как Сергей Павлович Королев, нужны не только сами люди, но и задачи. Феномен Сергея Павловича не только в том, что он талантливый, гениальный организатор, топ-менеджер, сравнимый со Стивом Джобсом. Стив Джобс целые отрасли не создавал в стране, а Сергей Павлович создавал! Но для того, чтобы человек проявил то, что в нем заложено, нужна задача соответствующего уровня.

Если бы не было задачи создать космическую отрасль в СССР, сначала ракетную, а потом и космическую, то не было бы такого феномена, как Сергей Павлович Королев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!