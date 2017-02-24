На МКС произошла утечка аммиака

На американском сегменте МКС обнаружили утечку аммиака. Остановить ее пока не могут, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

фото: Википедия

"Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу", — цитирует источник "Интерфакс".

Место утечки не могли найти больше недели, однако сейчас его определили. Это блок клапанов радиаторов на секции P1. Специалисты НАСА продолжают следить за развитием ситуации.

Сейчас на борту МКС находятся шесть человек — россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, француз Тома Песке, американцы Пегги Уитсон и Роберт Шейн Кимброу.

Сегодня стало известно, что первый после аварии "Прогресса МС-04" грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме.

Накануне к станции прибыл грузовой корабль Dragon. Всего на борту корабля около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов, а также инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов.

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