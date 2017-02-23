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Источник Правда.Ру

Dragon успешно пристыковался к МКС

Наука и техника » Экология » Космос

Грузовой корабль Dragon прибыл к Международной космической станции (МКС). Это случилось на день позже запланированной даты, сообщает НАСА.

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Фото: "Википедия"

"Захват корабля произошел в 5:44 по времени EST (13:44 мск), примерно на 16 минут раньше запланированного времени", — заявил диктор в трансляции на сайте НАСА.

Напомним, накануне корабль американской компании SpaceX не смог выполнить запланированную стыковку. Она была отменена из-за ошибки в работе с американской системой GPS, которая используется для навигации корабля в космосе.

Всего на борту корабля около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов, а также инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов.

Отметим, что с запуском ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon тоже ранее возникли проблемы. Он прошел на день позже намеченного срока.

Изначально пуск был запланирован на 18 февраля, но был отложен из-за проблем с двигателем. "Правда.Ру" сообщала об этом. Из-за технических неполадок запуск был отменен буквально за полминуты до старта. Проблемы были связаны с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты. Поэтому запуск перенесли на сутки.

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