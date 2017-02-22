Россия запустила в космос последний в истории "Союз-У"

Почти две с половинной тонны груза доставит экипажу МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-05", который вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-У", стартовавшая с космодрома Байконур.

Фото: AP

Как сообщает ТАСС, после отделения корабль будет находиться в автономном полете двое суток. Стыковка корабля к МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.

Самая массовая в истории космонавтики ракета "Союз-У" стартовала с Байконура в последний раз, а все дальнейшие пуски грузовых кораблей будут проводиться на новых ракетах "Союз-2.1а".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-У" была разработана на базе ракеты "Союз" и эксплуатировалась с 1973 года. От предшественников отличают двигатели первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками. Всего с помощью этой ракеты было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.

Ракета-носитель среднего класса стала модификацией трехступенчатых «Союзов» (У - Унифицированный), созданных на базе Р-7 - первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.

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