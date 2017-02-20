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Источник Правда.Ру

Черная дыра впервые показала ученым свое "лицо"

Наука и техника » Экология » Космос

Астрономы из Московского университета впервые смогли увидеть, как черная дыра "открывает лицо". Обычно сверхмассивные черные дыры скрыты вуалью из газа и пыли, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

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"Когда черная дыра поедает большие количества материи, она испускает мощное излучение. Это излучение разрушило часть пыли, окружающей ядро, что позволило нам увидеть окрестности черной дыры", — заявил Виктор Окнянский из Государственного астрономического института Штернберга в Москве.

Кстати, по подсчетам ученых, в каждой крупной галактике есть как минимум одна сверхмассивная черная дыра. Типичная масса таких дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в созвездии Девы обнаружили черную дыру, которая вот уже 11 лет поглощает рекордные количества материи. Это в 10 раз больше типичной длины "обеда" таких объектов.

Дачен Лин (Dacheng Lin) из Университета Нью-Гемпшира в Дареме (США) рассказал, что его команда открыла одну из самых необычных черных дыр фактически случайно, наблюдая за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы, удаленном от нас на несколько миллиардов световых лет.

До этого была найдена черная дыра, которая нарушает законы физики. Фото необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы получила орбитальная обсерватория "Хаббл". От других эту черную дыру отличает невозможно высокая яркость, нарушающая представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.

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